Yeni Audi A3'ler yollara indi!

Pazara sunulduğu 1996 yılından bu yana Audi’nin en çok satan modellerinden biri olma başarısı gösteren Audi A3, dördüncü nesliyle satışa sunuldu. Sportback ve Sedan olmak üzere iki farklı gövde tipinde satışa sunulan Yeni A3, 1,5 litrelik 4 silindirli TFSI ve 1 litrelik 3 silindirli TFSI motor seçenekleri ve iki farklı donanım seviyesinde alınabiliyor. A3 Sportback'lerin fiyatı 397 bin TL, Sedan'ların ise 424.2 bin TL'den başlıyor.

Araçlar uzuyor



A3’ün dördüncü neslinin iki gövde tipi de kompakt oranlara ve sportif bir tasarıma sahip. Ön kısımda yer alan tek çerçeveli ızgara ve büyük hava girişleri, dinamik karakterini ortaya koyuyor. Omuz çizgisi, ön farlardan arka stoplara kadar yumuşak bir çizgi halinde uzanıyor. Aşağıdaki alan daha içe kıvrımlı bir hal alıyor ve bu sayede çamurluklar güçlü görünüm kazanıyor. Her iki karoserde de opsiyonel Matrix LED farlarla sunulan dijital gündüz farları bir başka yenilik olarak göze çarpıyor. Sportif ve sofistike tasarım, iç kısımda da kendini belli ediyor: yeni vites, alüminyum veya karbon kaplamalar, çarpıcı kapı kilitleri ve siyah panel görünümlü gösterge paneli öne çıkan öğeler. A3 Sportback, 4,34 metre uzunluğu ve 1,82 metre genişliğiyle (aynalar hariç), önceki modele kıyasla 3 santimetreden biraz fazla büyümüş. 1,45 metre yüksekliğe sahip modelin 2,64 metrelik aks mesafesi ise değişmeden kalmış. 380 litrelik bagaj alanı, arka koltuk sırasının yatırılmasıyla 1.200 litre hacme ulaşıyor.



Araçlar genişledi



Yeni Audi A3 Sedan ise, A3 Sportback'ten 15 santimetreden biraz daha uzun. Diğer tüm boyutları aynı olan bu karoserin bagaj kapasitesi ise 425 litre. A3 Sportback elektrikli açılır/kapanır; A3 Sedan ise elektrikli açılır bagaj ile sunulurken, her iki model opsiyonel Konfor Anahtar’la birlikte, ayak hareketiyle de açılabilen bagaj kapağı özelliğine sahip oluyor. Kokpiti tamamen sürücüye odaklanan Yeni Audi A3’te, markanın üst sınıf modellerinde görmeye alışkın olunan unsurlar yer alıyor. Gösterge panelinin ortasına entegre edilen 12.3 inçlik dokunmatik ekran, iki gövde seçeneğinde de Audi Virtual Kokpit Plus ile standart olarak sunuluyor. Ayrıca gösterge paneli de dijital ve çok işlevli direksiyon simidi üzerinden sürücü tarafından kontrol edilebiliyor.



İki farklı motor seçeneği



Yeni A3 Türkiye’de her iki gövde tipinde aynı olmak üzere 2 farklı TFSI motorla sunuluyor. İlk motor seçeneği 30 TFSI. 3 silindirli 1 litrelik bu motor, 110 hp güç üretirken, 200 Mn tork sağlıyor. 7 ileri S tronic şanzımanla sunulan model, 0’dan 100km/s hıza 10,6 saniyede ulaşıyor. Bu motora sahip A3 Sportback 204 km/s’lik bir azami hız değerine sahipken, A3 Sedan’da ise bu değer 210 km/s. İkinci motor seçeneği ise 35 TFSI. 4 silindirli 1,5 litrelik bu motor ise 150 hp güç ve 250Nm tork değerlerini veriyor. Gücü 7 ileri S tronic şanzımanla aktaran bu modelin durur halden 100km/s hıza ulaşma süresi 8,4 saniye. Modelin azami hızı ise Sportback gövde tipinde 224 km/s, sedanda ise 232 km/s. Hız Sabitleme de bu sınıftaki ilklerden.