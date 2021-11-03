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Yeni atanan öğretmenler nasıl bir eğitimden geçirilecek? MEB’ten atanacak öğretmenlerle ilgili yeni uygulama!

03 Kasım 2021 Çarşamba - 8:56 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 8:56

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Bakanlığın bütçesi ve çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Özer, mesleğe yeni atanacak öğretmenlere ilişkin yeni bir düzenleme hazırlığı yaptıklarını da söyledi. Peki, Yeni atanan öğretmenler nasıl bir eğitimden geçirilecek? İşte MEB’ten atanacak öğretmenlerle ilgili yeni uygulama!


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB'in 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakanlığı çalışmalarını detaylarıyla anlatan Bakan Özer, mesleğe yeni atanacak öğretmenlere ilişkin yeni bir çalışma yaptıklarını söyledi.

YENİ ATANAN ÖĞRETMENLER NASIL BİR EĞİTİMDEN GEÇİRİLECEK?

Bakan Özer, yeni ataması yapılacak öğretmenlerle ilgili yeni bir çalışmaya ilişkin bilgiler de verdi. Özer, "Yeni aldığımız öğretmenleri direkt okullara öğretmen olarak başlatmaktan ziyade 3 aylık bir eğitim programından geçirme ile ilgili yeni bir çalışmamız var." dedi.

Bu çalışmanın eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı döneminde yapılan uygulamayla bağlantılı olduğunu dile getiren Özer, yakında bu konuyu kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

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