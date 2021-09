Yeni Astra, 2022’nin ilk yarısında Türkiye’de

Yeni CEO Uwe Hochgeschurtz’un şirketteki ilk iş gününde tanıtılan yeni Opel Astra, Liverpool Spor Kulübü’nün ünlü menajeri Jürgen Klopp’un da katıldığı renkli bir etkinlikle “Yeni bir şimşek doğuyor” sloganıyla boy gösterdi. Rüsselsheim'da tasarlanan, geliştirilen ve üretilen 6. nesil Opel Astra’nın 2022 yılının ilk yarısında Türkiye’de de satışa sunulması planlanıyor. İlk olarak üretildiği 1991 yılından bu yana 30 yılı geride bırakan ve günümüze kadar toplamda 15 milyon adetten fazla satılan Opel’in kompakt sınıftaki temsilcisi Astra, tamamen yenilendi.

2023'te elektriklisi gelecek



Opel marka elçisi Jürgen Klopp ise yeni araçla ilgili “Kamuflajlı bir Astra Plug-in Hybrid kullanma şansım oldu. Gerçekten çok etkileyici. Sessiz ama güçlü. Yol tutuşu neredeyse bir spor otomobil gibi. Ayrıca tasarımı iddialı, yenilikçi ve yaratıcı. Tebrikler Opel!” açıklamasında bulundu. Şimşek logolu markanın en çok satan modeli ilk kez elektrikleniyor. Öncelikle şarj edilebilir hibrit motorlu olarak satışa sunulacak olan yeni nesil Opel Astra modelinin tamamen batarya elektrikli versiyonu olan Opel Astra-e ise 2023’te pazara sunulacak. Yeni Opel Astra’da aynı zamanda yüksek verimliliğe sahip benzinli ve dizel motor seçenekleri de bulunuyor.



30 yıllık Opel Astra



Yeni Opel Astra, öncüsü Kadett’ten aldığı yeteneklerle her geçen gün gelişerek ve kendini yenileyerek altıncı nesliyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yeni Opel Astra, markanın yeni tasarım anlayışıyla yeni baştan tasarlanarak Opel’in yeni marka yüzü olma niteliğini taşıyor. Gereksiz unsurlardan arındırılan model şeffaf ve gergin yüzeyleri, Opel Vizör tasarımıyla hiç olmadığı kadar dinamik bir görünüm sergiliyor. Yeni Astra, daha önce sadece üst segmentteki daha pahalı araçlarda bulunan teknolojileri kompakt sınıf müşterilerinin kullanımına sunuyor. Örneğin 6. nesil Opel Astra, uyarlanabilir Intelli-Lux LED Pixel Far teknolojisini müşterileri ile buluşturuyor. Opel’in amiral gemisi Insignia’dan bu modele aktardığı bu yenilikçi far sistemi, bünyesinde bulundurduğu 168 LED hücresiyle kompakt ve orta sınıfa öncülük ediyor.