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Yeni aşktan ilk fotoğraf! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy...
Geçtiğimiz şubat ayında avukat eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan boşanan Berk Oktay, yeni bir aşka yelken açtı. Yakışıklı oyuncu, meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile görüntülendi.
Berk Oktay (37), daha önce 'Savaşçı' dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy (34) ile şarkıcı Merve Özbey'in evindeki doğum günü kutlamasında yakınlaştı. İkilinin ilişkisi aşka dönüştü.