Yeni askerlik sistemi ile ilgili flaş gelişme

Yoklama kaçağı ve bakaya olanlara bir defaya mahsus bedelli askerlikten yararlanma hakkı getirildiğini belirten Muş, “Geçmişte kanun yürürlüğe girmeden önce yoklama ve bakaya kalanlar için bir defayla mahsus bedelliden faydalanma imkanı getirilecek. Sistemin kurgusu içinde yoklama kaçağı ve bakayalar bedelli askerlikten faydalanma imkanına sahip olamayacaklar. Kanun yürürlüğe girdikten sonra yoklama kaçağı veya bakaya olursa bir vatandaş her gün için 10 TL ceza öngörülmektedir” şeklinde konuştu.

Askerlik hizmeti sonunda kalmaya karar veren vatandaşlar için sigorta ödemelerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine Muş, “İkinci altı ayda kalırsanız, sigorta veya Sosyal Güvenlik borçlanması da Bakanlıkça karşılanacaktır” diye konuştu.

"Geriye ödeme olacak mı?" sorusu üzerine ise Muş, olmayacağını açıkladı. Beka tartışmalarının olduğu dönemde askerlik sisteminde değişiklik yapılmasına ilişkin soruya Muş, “Sistemin daha güçlü hale getirilmesi noktasında atılan adımdır. Vatandaşlarımızın bu görevi yapmasını hem de Silahlı Kuvvetlerinin çok daha iyi personelle ülkemizin savunmasını yapması konusunda adımlar atılmaktadır. Savunma sanayiinde teknolojik anlamda ateş üstünlüğü, ateş mukavemetini önemli atılımlar olarak düşündüğünüz zaman hepsi toplu olarak ele alınmalıdır. Silahlı Kuvvetlerin ve ülke savunmasını yapan ordumuzun her zamankinden daha güçlü olması için çalışmaları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.