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Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti ne oldu? 2021 asgari ücret maliyeti!

28 Aralık 2020 Pazartesi - 16:06 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 16:07

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamı, aralık ayı boyunca süren görüşmelerin ardından tespit edildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda hükümet ve işveren heyetlerinin oy çokluğuyla yeni rakam brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Peki, Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti ne oldu? İşte 2021 asgari ücretin işverene maliyeti...


Asgari Ücret Tespit Komisyonunda hükümet ve işveren heyetlerinin oy çokluğuyla yeni rakam brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Yeni asgari ücret işsizlik ödeneği olmak üzere, asgari geçim indirimi, kıdem ve  ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği,  SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalemi de etkileyecek. 2021 Asgari ücretin açıklanmasının ardından işverenler de asgari ücretin maliyetini araştırıyor. Asgari ücret içerisinde yer alan, SGK primi, gelir vergisi, damga vergisi ve işsizlik sigortası gibi pek çok ödeme kalemi de bu zamdan etkilendi. Peki, Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti ne oldu? İşte 2021 asgari ücretin işverene maliyeti...
 
 
2021 ASGARİ ÜCRET MALİYETİ NE KADAR OLDU? 
 
2021'de brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira  90 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene maliyeti 4 bin 203 lira 56  kuruş olacak. 
 
2021 yılı brüt asgari ücretin 500 lira 85 kuruşunu SGK primi, 187 lira 82 kuruşunu gelir  vergisi, 27 lira 15 kuruşunu damga vergisi, 35 lira 78 kuruşunu işsizlik  sigortası primi oluşturacak. 
  
Yeni yılda asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 4 bin  203 lira 56 kuruş olacak. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554  lira 51 kuruşu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşu ise işsizlik sigorta  primi işveren payından oluşacak.
 
AGİ NE KADAR OLDU? 
 
Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de  artacak. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90  kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan  ve 1 çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu  işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3  bin 13 lira 72 kuruş olacak.
 
YENİ ASGARİ ÜCRET BİR ÇOK KALEMİ DE ETKİLİYOR
 
 Asgari ücret yaklaşık 7 milyon çalışanın geçim ücreti olmasının  yanında, mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da  her vatandaşı yakından ilgilendiriyor.
 
Başta işsizlik ödeneği olmak üzere, asgari geçim indirimi, kıdem ve  ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği,  SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok  kalem yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek.
 

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