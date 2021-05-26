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Yeni araştırmada ortaya çıktı: Acıya duyarlı kişilerde daha düşük

AA |  26 Mayıs 2021 Çarşamba - 20:18 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 20:18

ABD'de yapılan bir araştırmada, acı tatlara karşı duyarlı kişilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma riskinin düşük olduğu öne sürüldü.


Daily Mail’in haberine göre, Louisiana Sinüs ve Burun Uzmanları  Merkezinden araştırmacılar, tat alma duygusu ile Kovid-19 arasındaki ilişkiyi  belirlemek amacıyla 2 bin kişiyi inceledi.
 
Çalışmada, acı tatları algılamayanlar, acıya karşı duyarlılar ve  ortalama tat alanlar olarak 3 gruba ayrılan katılımcılara Kovid-19 testi yapıldı.
 
Çalışma sonucunda acı tatları algılamayan kişilerin, acı tatlara  duyarlı kişilere kıyasla virüse yakalanma riskinin yüksek olduğu ortaya konuldu.
 
Bilim insanları, acı tatlara duyarlı bireylerin daha fazla nitrik  oksit üretebileceğini ve bunun da herhangi bir koronavirüs partikülüne zarar  verebileceğini öne sürdü.
 
Araştırma ekibinin lideri Dr. Henry Barham, dilin tat tomurcuklarında  bulunan acı tat reseptörü T2R38'in, uyarıldığında, solunum mukozasında virüslerin  daha fazla çoğalmasını önlemeye veya öldürmeye yardımcı olmak için nitrik oksit  üreterek yanıt verdiğini kaydetti.
 
Araştırma kapsamında acı tatlara duyarlı kişilerin virüs nedeniyle  hastaneye yatırılma ihtimalinin de daha düşük olduğu belirtildi.
 
Çalışmanın ayrıntıları Jama Network Open dergisinde yayımlandı.
 

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