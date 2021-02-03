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Yeni anayasa paketinde neler var? Detaylar ortaya çıkıyor

03 Şubat 2021 Çarşamba - 13:55 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 13:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı ardından yaptığı yeni anayasa çağrısı büyük yankı buldu. Yeni anayasa düzenlemesinin detayları netlik kazanmadı. Adalet Bakanı Gül yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu heyecan verici bir müjdedir” dedi. Vatandaşlar ise yeni anayasa düzenlemesinin neleri değiştireceğini, ne gibi yenilikler geleceğini merak ediyor. AK Parti kulislerinde, yeni anayasada olabilecek başlıklar arasında cumhurbaşkanı yemininin değiştirilmesinden, hak ve özgürlüklere ilişkin hükümlere kadar değerlendirme yapılıyor.


Edinilen bilgiye göre, sivil anayasa konusu, partinin MYK’sının yanı sıra Bakanlar Kurulu toplantılarında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün reform paketini anlattığı oturumlarda konu başlığı oldu. Gül sunum yaparken, “Hukuk reformu konusunda yaptığımız hazırlıklar bunlar. Bunlar üzerinden değerlendirme yaparak yasal düzenleme yapabiliriz. Ayrıca, biz parti olarak sivil bir anayasa konusunu gündemde tutan bir partiyiz. Nihai hedefimiz arasında bu da var” dedi.
 
SADECE DİNLEDİ
 
Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, bakanın sözlerinin ardından söz alan bazı üyelerin de ayrıntıya girmeden anayasa değişikliğinin tekrar gündeme getirilebileceğini savunduğu öğrenildi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her iki toplantıdaki değerlendirmelerin üzerine yorum yapmadı.
 
Erdoğan’ın yeni anayasa önerisi sözlerine ilk yanıt veren kişinin Gül olmasının nedeninin de bu olduğu belirtiliyor. Gül aynı akşam, “Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu heyecan verici bir müjdedir” demişti.
 
OLASI BAŞLIKLAR
 
AK Parti kulislerinde, yeni anayasada olabilecek başlıklar arasında cumhurbaşkanı yemininin değiştirilmesinden, hak ve özgürlüklere ilişkin hükümlere kadar değerlendirme yapılıyor.
 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedeniyle cumhurbaşkanı yeminindeki tarafsızlık ifadesinin yarattığı sıkıntılar aktarılıyor. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve yüksek yargıyla ilgili düzenlemelerin de olabileceği, ABD’de olduğu gibi cumhurbaşkanına Meclis’e yasa teklifi sunma yetkisi verilmesinin de tartışılabileceği ifade ediliyor.
 
 
BAKAN GÜL: YENİ VE SİVİL BİR ANAYASA YAPACAĞIZ
 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında yeni anayasa ile ilgili  açıklamalarına ilişkin, "Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle  ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız." dedi. 
 
Bakan Gül, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Şahinbey Spor Salonu'nda  gerçekleştirilen AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi'nde,  Gaziantep'in her zaman AK Parti ve liderinin yanında dimdik yer aldığını, gerek  yerel gerekse genel seçimlerde girmedik gönül, çalmadık kapı bırakmayarak AK  Parti davasını ileri taşıdığını belirtti.
 
Kalıcı olanın AK Parti davasının neferi olmak, Cumhurbaşkanıyla yol  yürümek olduğunu vurgulayan Gül, AK Parti'nin, Türkiye'nin partisi olduğunu ifade  etti.
 
AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana vesayetçi zihniyetle,  darbecilerle mücadele ettiğini dile getiren Gül, şöyle konuştu:
 
 "AK Parti, kimsenin dinine bakmaksızın, sağa sola bakmadan bu memleket  ve millet için 'Ben de varım' diyenlerin tabelasını astığı partisi ve davasıdır.  AK Parti'yi, millete kapıları açan, adaleti, özgürlüğü, inşa eden zihniyet  oluşturmuştur. AK Parti yollar, köprüler, hastaneler inşa ederek ulaşımda,  sağlıkta, ekonomide, adalette çok önemli adımlar atmıştır. AK Parti sadece  yollar, köprüler yapmamıştır milletin gönlüne girecek siyaseti de inşa etmiştir.  AK Parti ne zaman reform dese birileri paniklemiş, hop oturup kalkmıştır. Çünkü  statükoları değişecek, pozisyonları elden gidecek diye durum demokratları,  vaziyet demokratları her zaman reformun ve bu anlamdaki adımların karşısına  çıkmıştır. Parti kapatmalar, sokak eylemleriyle milletin önünü kesmeye çalıştılar  ama onlar ne yaparsa yapsın biz bu millet için reformları yapmaya devam edeceğiz.  Birisi çıkmış, 'Erdoğan gitsin de ben her şeyimi veririm' diyor. Ya kardeşim 'Bu  ülkede demokrasi gitmesin, hukuk gitmesin, bayrak inmesin diye her şeyimi  veririm.' diyen Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi canını bu ülke için  veriyordu, demokrasi ve bu millet için veriyordu. Bu milletin adamı siz ne  yaparsanız yapın, ne derseniz deyin bu milletle yol yürüyecektir. Bu millet de  adamını kimseye yedirmemiştir, yedirmeyecektir. 7 düvel de bir araya gelseniz,  alt alta üst üste de çıksanız, topunuz da gelseniz bu millet Recep Tayyip  Erdoğan'ı yedirmedi, yedirmeyecek."
 
 Yeni anayasa
 
 Bakan Gül, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine  toplantısı sonrası açıklamasındaki, yeni anayasa ile ilgili bölümüne ilişkin de  şöyle konuştu:
 
"Biz Türkiye'de hukuk reformunu kararlı bir şekilde sürdürürken  Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi hukuk reformuyla beraber Türkiye'de özgürlüğü  daha da arttıracağız. Türkiye'de darbenin tortularının kaldığı anayasaya, darbe  anayasasının zihniyetine son vereceğiz. Bu ülkede darbe anayasalarının  tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı  milletimizle yapacağız. Anayasa toplumsal sözleşmedir. Diyarbakır'ın da  Edirne'nin de zenginin de fakirin de kadının da erkeğin, gencin de yaşlısının da  memurun da işçinin de kendisini gördüğü, ruhuyla 'bu benim anayasam' dediği  anayasayı da normatif belgeyi de yine milletle beraber yapacağız. Çünkü bizim  millete bir sözümüz var; bunu da yine AK Parti gerçekleştirecek. Sivil anayasayı,  yeni anayasayı tüm ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz. El birliğiyle 83 milyonun  'Evet bu benim anayasam, ben burada kendimi görüyorum' dediği bir yapıyı beraber  kuracağız. AK Parti 19 yılda çok önemli reformlar yaptı, yapmaya da devam  edeceğiz. Çünkü bizim yolumuz millet yoludur, Türkiye'nin daha da güçlenmesi  yoludur. Bunu da Cumhur İttifakı ile hep birlikte yapacağız. Reformdan rahatsız  olanlar nerede olursa olsun onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de  ekmeği daha da büyüteceğiz, özgürlüğü daha da genişleteceğiz. Bunu da  Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti yapacak."
 
AK Parti'nin anlayışında "özde-sözde vatandaş" diye bir ayrımın  olmadığına işaret eden Gül, "Ana muhalefet, 'Sözde cumhurbaşkanı' diye bir söylem  söylüyor. Çünkü onların zihniyetinde halk da sözde vatandaş özde vatandaş,  cumhuriyet de sözde vatandaş özde vatandaş diye ayrılıyor. Aslında Cumhuriyet  Halk Partisinin adında halk var ama 'Halk olmasa ne güzel halkçılık yapardık'  zihniyeti var. Bu zihniyeti de milletimiz çok iyi tanıyor. Kim ne derse desin  işimize bakacağız. Türkiye'de ekmeği büyütmeye, özgürlükleri genişletmeye  bakacağız." diye konuştu.
 
  
 

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