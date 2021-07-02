Yengeç burcu kadını anlaşabildiği ve anlaşamadığı burçlar neler? Nasıl erkeklerden hoşlanır?

Yengeç burcu kadınları sevecen, evcimen, duygusal karakteristik özelliklere sahiptir. Yengeçler, ne kadar sevecen ve duygusal bir burç olsalar olsunlar onların da anlaşamadığı bazı karakterler ve burçlar vardır. Yengeç burcunun gezegeni ise, Ay’dır. Elementi sudur ve niteliği ise, Kardinal yani öncüdür. Yengeç burcunun günü ise, Perşembe, taşı akuamarin ve rengi ise, beyazdır.

Yengeç burçları, duygu insanı oldukları için su grubu ile iyi anlaşabilirken Oğlak burçları ile bu durum tam tersine dönebilir. Duygularını doruklarda yaşayan Yengeç insanları, zaman zaman dengesiz tavırlar sergileyebilir. Bu durumlarda ise, Terazi ve Oğlak burçları ile kimi zaman iletişim kopuklukları oluşabilir.

Yengeç Burcu Kadınının En İyi Anlaştığı Burçlar Hangileridir?

Yengeç kadınının en iyi anlaştığı burçlar arasında, Başak, Akrep ve Boğa burçları yer alır. Sakin ve bağlılığına düşkün ve sakin burçların arasındaki uyum ise genellikle huzur vericidir. Boğa erkeğinden alacağı güven, Yengeç kadınının daha huzurlu ve daha bir mutlu olmasını sağlar.

Akrep erkeğinin tutkuları ise, Yengeç kadınının kabuğundan daha kolay çıkmasını sağlar. Başak erkeği, düzenli tavrı ve sorumlu aile çocuğu özellikleri ile Yengeç kadının beğendiği, sevdiği erkekler arasında yer alır. Yengeçlerin kendileri ile aynı grupta yer alan Akrep ve Balık burçları ile iyi geçindiği bilinir.

Yengeç burcu kadınının duygusal tarafı, mantığına genellikle üstün gelir. Yengeç kadını, yeri geldiği zaman romantiktir. Aynı zamanda ailesine, geleneklerine, alışkanlıklarına, en rahat olduğu yer olan evine de oldukça bağlıdır. Zor güvenir ve karşısındaki kişiye güvenmeden kendini kolay kolay açmaz, geçiştirir.

Yengeç Burcu Kadınının En İyi Anlaşamadığı Burçlar Hangileridir?

Yengeç burçları, duygu insanı oldukları için su grubu ile iyi anlaşabilirken Oğlak burçları ile bu durum tam tersine dönebilir. Duygularını doruklarda yaşayan Yengeç insanları, zaman zaman dengesiz tavırlar sergileyebilir. Bu durumlarda ise, Terazi ve Oğlak burçları ile kimi zaman iletişim kopuklukları oluşabilir.

Yengeç Burcu Kadınları Nasıl Erkeklerden Hoşlanır?

Yengeç burcu, duygusal bir özelliğe sahip oldukları için genellikle güvenilir ve ilgili erkeklerden hoşlanırlar. Yengeç burcu kadınları, duygularını önemseyen ve oldukça hassas kadınlardır. Onlar için de bir erkeğin en önemli özelliği ise, güvenilir olmasıdır. Yengeç burcu kadınları güveneceği ve bu sayede birlikte uzun ve mutlu bir ilişki yaşayacağı erkeklerle olmayı tercih eder. Kıskançlığı nedeni ile gözü dışarıda olan, ayran gönüllü erkeklerden hoşlanmazlar.

Yengeç kadınları, genellikle evine ve ailesine çok bağlı olan, sevgi dolu, evcimen erkeklerden hoşlanırlar. Aynı zamanda da, Yengeç kadınları, daha çok kendisini hayatının merkezine koyabilen ev hayatını ona göre dizayn edebilen erkekleri sever.

Sevdikleri erkeklerin her şeyinin bir parçası olmak, sevinci de acıyı da onunla beraber yaşamak ister. Sürekli olarak kendi başına buyruk olan, içini açamayan, ona sadık kalmayan, sorunlarını konuşarak çözmeye yanaşmayan ve uyumsuz erkekleri idare etmek istemez ve bu kişilerden hoşlanmazlar. Aynı zamanda da, Yengeç kadını, çocuklarına babalık yapacak adanmış, güçlü ve sorumluluk sahibi olan erkeklerle daha çok ilgilenir. Yengeç burcu kadınlarının bazı alışkanlıkları vardır ve bunları yapmaya da çok özen gösterirler.