Yengeç burcu hoşlandığını nasıl belli eder? Yengeç burcu kadını aşık olursa ne yapar?

Yengeç burcu olan kadınlar için karşı cinsle bir ilişkiye başlamasının kolay olduğu söylenemez. Bu burcun özelliklerini taşıyan kadınlar bir ilişki içerisine girdikleri zaman partnerine karşı oldukça sadık davranmaktadır. Yengeç burcu kadınının özellikleri arasında anaç ruhlu olmakla birlikte duygusal yönünün de baskın olduğu görülmektedir. Yengeç burcu kadınları sevdikleri kişiye yaptıklarını kendilerine de yapılmasını beklemektedirler. Yengeç burcu karşı tarafa ilgi duyuyorsa bunu yaptığı jestlerden anlamak mümkün olmaktadır.

Yengeç Burcu Kadını Hoşlandığını Nasıl Belli Eder?

Yengeç burcu, aşırı ilgiyi seven burçlardan biri olarak kendisiyle ilgilenilmesinden hoşlanmaktadır. Bir erkeğin kendisiyle ilgilendiğini onu önemsediğini anladığı zaman sevildiğini düşünmektedir. Sevdiğine bağlanır ve onu asla bırakmak istemez. İlişki konusunda yengeç burçlarının oldukça sadık olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Kendisine de sadık davranılmasını isteyen yengeç burçları bu durumdan emin olduğu taktirde sevdiğini koruyup kollamaktan geri kalmazlar. Sevdiğini, sevdiği kişiye söyleme konusunda yengeç burcu kadını utangaç davranabilmektedir.

Sevdiği kişiyi sürekli izleyerek ona aşık olduğunu belli edebilirler. Yengeç burcu kadını hoş sözler söyleyerek, hediye alarak ve karşı cinsin sevdiği bir şeyle ilgili jest yaparak sevdiğini belli etmeye çalışmaktadır. Yengeç burçları sevgilerinden emin olduktan sonra gözleri sevdiklerinden başkasını görmemekte ve onları mutlu etmek için ellerinden geleni yapmaya gayret göstermektedirler. Kıskanç olan yengeç burçları, birine karşı kıskançlık duygusu besliyorsa bu kişiden hoşlanıyor denebilir. Yengeç burcu kadını kendisi için jestler yapan ve onu değerli hissettiren kişilerden hoşlanmaktadırlar. Gözü dışarda olmayan sadece kendisiyle ilgilenen kişileri sevebilirler. Yengeç burcu kadını hoşlandığı erkeğin merkezinde ve onun görüş alanında olmayı istemektedir.

Yengeç Burcu Kadını Aşık Olursa Ne Yapar?

Yengeç burcu kadını, aşık olduğu zaman aşkına tutkuyla bağlanarak sadık bir partner olmaktadır. Sevdiğini sahiplenir ve onunla ilgili olan her şeye büyük önem vermektedir. Yengeç burcu kadını, özel günleri atlamak istemez. Bu günleri anlamlı hale getirecek etkinlikler yapmaya çalışır. Aile hayatına önem veren yengeç burçları aile kurarak çocuk sahibi olmak isteyebilirler. Kıskançlık özelliği baskın olan yengeç burcu sevdiğini kimseyle paylaşmak istememektedirler. Sevdiği kişiyi kendisinden dahi kıskanabilecek kadar kıskançlıkları fazla olmaktadır. Anaç ruhlu oldukları için çocukları çok severler ve çocuk sahibi olmak için sabırsızlanabilirler. Hayatta yapılacak en iyi şeyin evlat sahibi olmak olduğunu düşünürler.

Yengeç burcu kadını kendisine gösterilen ilgiyi karşı tarafa fazlasıyla göstermek için elinden geleni yapmaktadır. İnce ayrıntılara önem veren yengeç burcu kadını sevdiği ile ilgili özel günlerde büyük bir özenle hazırlıklar yapabilir. Kendisinin de özel günlerinin hatırlanmasını ister ve karşı taraftan jestler bekleyebilir. Yengeç burcu kadınları kendi yaptığı halde karşı taraftan bir şey göremiyorsa kendini değersiz hissedebilirler. Kalp kırmak istemeyen yengeçler, kendi kalplerinin de kırılmamasını istemektedirler. Yengeç burcu kadını aşkı için her şeyi yapabilecek kadar fedakar olmaktadır.