Yengeç burcu erkeği kiminle evlenmelidir? Yengeç burcu erkekleri evlilikte nasıldır?

Astronominin başlangıcı tarih öncesine kadar dayanmaktadır ve ilk burç bilgisinin Hazreti İdris'e verildiği tahmin edilmektedir. Daha sonra Babiller, Sümerler ve Mısırlılar gibi kadim toplumlar astronomiyi yalnız bilim ve gerçeği öğrenmede değil aynı zamanda sosyal gereksinimleri için de kullanmaya başlamışlardır. Bu sebeple astronomi ilk çağlarda büyü ya da dinsel tören olarak kabul edilmekteydi. Takım yıldızlar da bu inanışların uzantısı olarak ortaya çıkmıştır.

Güneş, on iki takım yıldızının içinden geçmektedir. Bunlara ''Zodyak Takım Yıldızları'' yani burçlar denmektedir. Zodyak kelimesinin kökeni Yunancaya dayanır ve ''yaşanan yer'' sözcüğünden gelmektedir.

Yengeç Burcu Genel Özellikleri

Yengeç burcu su elementi burcu olup rengi gümüşi gri ve mavi tonlarıdır.

Yönetici gezegeni aydır ve öncü kişilik yapısına sahiptirler.

Yengeç burcu iyi niyetli, yumuşak başlı ve merhamet sahibi kimselerdir. Oldukça sabırlı olma özellikleri ile de bilinirler.

Başkalarının ihtiyaçlarına duyarlıdırlar ve fedakar bir yapıları vardır. Koruyucu ve hassaslardır.

Sezgileri güçlüdür ve aşırı kırılganlık ya da duygusallık gösterebilirler.

Güven ve saygıya çok büyük önem verirler.

İlişkilerinde güven ve sadakat olmazsa olmazlarındandır.

Kıskanç yapıları vardır ve duygusal ilişkilerde partnerlerine hiç ayrılmayacak gibi bağlılık gösterirler.

Evlilik onlar için bir yuvadır ve romantik yapıya sahiptirler.

Dışarıya karşı sert bir yapıda gözükseler de sevdiklerine karşı oldukça yumuşak ve naziktirler.

İlişkilerinde süreklilik ve ciddiyet isterler.

Çekingen ve alıngandırlar.

Olumsuz duygulara ve endişeye kolayca kapılabilirler ve duygu durumlarında değişkenlik onları kolayca depresyona sürükleyebilir.

Yengeç burcu, dişil bir burçtur. Bu sebeple yengeç burcu olan kadınlar da erkekler de anaçlık özelliği gösterirler. Tıpkı bir anne gibi şefkatlidirler.

Yengeç Burcu Erkeği Kiminle Evlenmelidir?

Yengeç burçları en çok balık ve akrep burçları ile iyi anlaşırlar. Başak burcu ve boğa burcu ile de pek sorun yaşamazlar. Fakat yay, kova ve aslan burçları anlaşamadıkları burçlardır.

Yengeç Burcu Erkekleri Evlilikte Nasıldır?

Anneleri ile güçlü bağlara sahip olan yengeç erkekleri kadın ruhundan anlarlar ve bu konuda problem yaşamazlar. İlişkilerinde duyarlı, kibar ve korucudurlar. Kendilerini dengeleyebilecek partnere ihtiyaç duyarlar. Yengeç burcu erkeği diğer tüm burçlardan en romantik burçtur. Eşlerine sürprizler yapmayı severler. Yengeç burcu erkeği cinsel hayatta da oldukça düşüncelidir. Partnerini düşünerek hareket eder. Yengeç burcu erkeği belli etmese de kıskanç bir özelliğe sahiptir ve sevdiği kadını kıskanır. Yengeç burcu erkeği sevgi ve şefkat görmek ister. Bu onlar için oldukça önem arz eder.