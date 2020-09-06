Yeni gelinin 200 bin liralık takıları çalındı! Hırsız bakın kim çıktı...

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 1 ay önce evlenen çiftin evinden çalınan 200 bin lira değerindeki altın ve paraların, gelinin yengesi tarafından alındığı ortaya çıktı. Jandarma Suç Araştırma Timi 'nin (JASAT) ortaya çıkardığı hırsızlık olayında gözaltına alınan yenge Y.S. (38), gelinleri H.B.'nin (28) kendisini dışladığını, hırsızlığı da bu yüzden yaptığını söylediği öğrenildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 1 aylık evli çift eve döndüklerinde düğünde takılan altın ve paraların yerinde olmadığını gördü. Yapılan araştırma sonucunda hırsız bakın kim çıktı...

JANDARMAYA HABER VERDİLER

Acıpayam ilçesinde 1 ay önce evlenen R.B. (30) ile H.B. (28) çifti, misafirlikten evlerine döndüklerinde, düğünde takılan 200 bin lira değerindeki altın ve paraların yerinde olmadığını gördü. Genç çift, durumu jandarma ya haber verdi. Jandarmanın başlattığı soruşturmada ekipler, evde inceleme yaptı.

PARALARI ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKAMIŞ

Damat R.B., eşi H.B. ve evde onlarla kalan yengeleri Y.S., jandarmaya ifade verdi. JASAT ekiplerince yapılan araştırmada, evden 200 bin lira değerindeki altın ve paraları çalan kişinin gelinin ağabeyinin eşi olan yengesi olduğu ortaya çıktı. Yenge Y.S.'nin evinde yapılan aramada paraları çamaşır makinesinde yıkadığı, altınları ise sakladığı tespit edildi.

İFADESİNDE DIŞLANDIĞINI SÖYLEDİ

Paralar kurutulduktan sonra altınlarla birlikte genç çifte teslim edildi. Gözaltına alınan Y.S. ifadesinde, gelini H.B.'nin kendisini dışladığını, hırsızlığı da bu yüzden yaptığını söylediği öğrenildi. Jandarmada ifadesi alınan Y.S. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.