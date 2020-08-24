Yemen ordusu ve Husi milisler Hudeyde'de çatıştı

Orduya bağlı Amalika Tugayının basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'nin güneyindeki Tuheyta ilçesinde hükümet güçlerine ait mevzilere sızma girişiminde bulunan Husiler ile askerler arasında çatışma çıktığı ve 5 milisin öldürüldüğü belirtildi.

Çatışmada, hükümet güçlerinden can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen 'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.