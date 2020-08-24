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Yemen ordusu ve Husi milisler Hudeyde'de çatıştı

AA |  24 Ağustos 2020 Pazartesi - 10:22 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 10:22

Yemen ordusu, Hudeyde kentinde çıkan çatışmada 5 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.


Orduya bağlı Amalika Tugayının basın ofisinden yapılan yazılı  açıklamada, Hudeyde'nin güneyindeki Tuheyta ilçesinde hükümet güçlerine ait  mevzilere sızma girişiminde bulunan Husiler ile askerler arasında çatışma çıktığı  ve 5 milisin öldürüldüğü belirtildi.
 
Çatışmada, hükümet güçlerinden can kaybı veya yaralanma olup  olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
 
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran  destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin  denetimini elinde bulunduruyor.
 
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu  yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
 

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Yemen Husi milisler çatışma
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