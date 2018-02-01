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Yemen hükümeti açıkladı: Başarısız bir darbe girişimi

AA |  01 Şubat 2018 Perşembe - 15:08 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 15:08

Yemen'deki meşru hükümet, ayrılıkçı Güney Hareketi'ne bağlı milislerin Aden'de "başarısız bir darbe girişimi"nde bulunduğunu açıkladı.


Yemen hükümetinin Aden'de yaşanan olaylara ilişkin açıklaması resmi  haber ajansı SABA'da yayımlandı. Açıklamada, Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi  Geçiş Konseyinin (SGK) kentte başarısız darbe girişiminde bulunduğu belirtildi.
 
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
 
"Bu darbeci milisler ellerindeki askeri güç, tank ve zırhlı araçları  geçen pazar günü Aden kentinde güvenli bölgelere yerleştirdi ve ardından devlet  kurumlarına saldırıya geçti. Bu silahlı güçler, Başbakanlık, Başkanlık koruma  birlikleri ve Mahkeme Sarayına saldırdı. Aden'de yaşananlar başarısız bir darbe  girişimidir."
 
Söz konusu güçlerin, kentin güneyindeki Meaşık'ta bulunan  Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirme hedefiyle hareket ettiği vurgulanan  açıklamada, saldırılar sırasında hükümete bağlı koruma birliklerinden çok sayıda  askerin öldüğü ifade edildi.
 
Hükümetin geçici başkent Aden'de çalışmalarına devam ettiği kaydedilen  açıklamada, darbe girişimlerinin sürdüğü ve meşru hükümetin düşürülmek istendiği  ifade edildi.
 
Ne olmuştu?
 
Yemen'in güneyindeki ayrılıkçı Siyasi Geçiş Konseyi'ne (SGK) bağlı silahlı gruplar, meşru hükümetin geçici başkent olarak kullandığı Aden'in büyük  bölümünü pazar günü yoğun çatışmaların ardından ele geçirmişti.
 
Söz konusu ayrılıkçı grupların arkasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) olduğu iddia edilirken, Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi başkanlığındaki  hükümet, Aden'de askeri üstünlüğü elde etme ve başbakanlığı ele geçirme  çabalarını "darbe girişimi" olarak nitelendirmiş ve "kimlerin himayesinde olursa  olsun hiçbir isyan çabasına karşı kayıtsız kalınmayacağı" mesajı vermişti.
 
Husilere karşı savaşta Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan  liderliğindeki askeri koalisyonun sözcüsü Türki el-Maliki ise BAE'nin Yemen krizi  konusundaki tutumunun koalisyondaki diğer ülkelerle aynı olduğunu öne sürmüştü. 
 
BAE'nin güneydeki ayrılıkçı grupları desteklediği iddiası
 
Uluslararası basın, BAE'nin Yemen'deki ayrılıkçı gruplara destek  verdiği iddialarını, Cumhurbaşkanı Hadi'nin ülkedeki Müslüman Kardeşler  Teşkilatı'na yakınlığıyla bilinen Islah Hareketi'ne ılımlı yaklaşımı ile  ilişkilendiriyor.
 
Hadi'nin Islah Hareketi'ne yönelik ılımlı yaklaşımının BAE'nin  tepkisini çektiği, bu nedenle BAE'nin güneydeki ayrılıkçı grupların bir araya  geldiği SGK'ye eğitim, silah, ekipman ve finansman desteğini artırdığı öne  sürülüyor.
 
BAE ise Aden'deki olayların arkasında olduğu yönündeki iddiaları  yalanlamış ve Arap koalisyonuyla hareket ettiğini açıklamıştı.
 
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon
 
Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyon, Yemen'de İran  tarafından desteklenen Husiler ve müttefiklerine karşı savaşta Mart 2015'ten bu  yana meşru hükümete destek veriyor. BAE'nin de içinde yer aldığı koalisyon,  Yemen'in eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ve Husilerin başkent  Sana'yı ele geçirmesinin ardından kurulmuştu.
 
Koalisyon güçleri, Husiler ve müttefiklerinin güneye doğru  ilerleyişini Aden kentinde durdurmayı başarmış ancak, Sana'yı Husilerin elinden  alamamış ve kesin bir üstünlük sağlayamamıştı.
 
Eski Cumhurbaşkanı Salih, barış görüşmelerinden yana tavır alıp tüm  gruplara ateşkes çağrısında bulunduktan sonra Husiler tarafından aralık ayında  öldürülmüştü.
 
Uluslararası koalisyonun destek verdiği meşru hükümet güçleri ile  Husiler arasındaki çatışmalar ülkenin birçok bölgesinde devam ediyor.
 
  
 

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