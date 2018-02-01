Yemen hükümeti açıkladı: Başarısız bir darbe girişimi

Yemen hükümetinin Aden'de yaşanan olaylara ilişkin açıklaması resmi haber ajansı SABA'da yayımlandı. Açıklamada, Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyinin (SGK) kentte başarısız darbe girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu darbeci milisler ellerindeki askeri güç, tank ve zırhlı araçları geçen pazar günü Aden kentinde güvenli bölgelere yerleştirdi ve ardından devlet kurumlarına saldırıya geçti. Bu silahlı güçler, Başbakanlık , Başkanlık koruma birlikleri ve Mahkeme Sarayına saldırdı. Aden'de yaşananlar başarısız bir darbe girişimidir."

Söz konusu güçlerin, kentin güneyindeki Meaşık'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirme hedefiyle hareket ettiği vurgulanan açıklamada, saldırılar sırasında hükümete bağlı koruma birliklerinden çok sayıda askerin öldüğü ifade edildi.

Hükümetin geçici başkent Aden'de çalışmalarına devam ettiği kaydedilen açıklamada, darbe girişimlerinin sürdüğü ve meşru hükümetin düşürülmek istendiği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Yemen'in güneyindeki ayrılıkçı Siyasi Geçiş Konseyi'ne (SGK) bağlı silahlı gruplar, meşru hükümetin geçici başkent olarak kullandığı Aden'in büyük bölümünü pazar günü yoğun çatışmaların ardından ele geçirmişti.

Söz konusu ayrılıkçı grupların arkasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) olduğu iddia edilirken, Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi başkanlığındaki hükümet, Aden'de askeri üstünlüğü elde etme ve başbakanlığı ele geçirme çabalarını "darbe girişimi" olarak nitelendirmiş ve "kimlerin himayesinde olursa olsun hiçbir isyan çabasına karşı kayıtsız kalınmayacağı" mesajı vermişti.

Husilere karşı savaşta Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyonun sözcüsü Türki el-Maliki ise BAE'nin Yemen krizi konusundaki tutumunun koalisyondaki diğer ülkelerle aynı olduğunu öne sürmüştü.

BAE'nin güneydeki ayrılıkçı grupları desteklediği iddiası

Uluslararası basın, BAE'nin Yemen'deki ayrılıkçı gruplara destek verdiği iddialarını, Cumhurbaşkanı Hadi'nin ülkedeki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na yakınlığıyla bilinen Islah Hareketi'ne ılımlı yaklaşımı ile ilişkilendiriyor.

Hadi'nin Islah Hareketi'ne yönelik ılımlı yaklaşımının BAE'nin tepkisini çektiği, bu nedenle BAE'nin güneydeki ayrılıkçı grupların bir araya geldiği SGK 'ye eğitim , silah, ekipman ve finansman desteğini artırdığı öne sürülüyor.

BAE ise Aden'deki olayların arkasında olduğu yönündeki iddiaları yalanlamış ve Arap koalisyonuyla hareket ettiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon

Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyon, Yemen'de İran tarafından desteklenen Husiler ve müttefiklerine karşı savaşta Mart 2015'ten bu yana meşru hükümete destek veriyor. BAE'nin de içinde yer aldığı koalisyon, Yemen'in eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ve Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesinin ardından kurulmuştu.

Koalisyon güçleri, Husiler ve müttefiklerinin güneye doğru ilerleyişini Aden kentinde durdurmayı başarmış ancak, Sana'yı Husilerin elinden alamamış ve kesin bir üstünlük sağlayamamıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Salih, barış görüşmelerinden yana tavır alıp tüm gruplara ateşkes çağrısında bulunduktan sonra Husiler tarafından aralık ayında öldürülmüştü.

Uluslararası koalisyonun destek verdiği meşru hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar ülkenin birçok bölgesinde devam ediyor.