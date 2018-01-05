Yemen'den Suudi Arabistan'a füze fırlatıldı

Suudi Arabistan'a, Yemen'den bir kez daha füze atıldı.

Yemen'deki iç savaşa doğrudan müdahil olan Suudi Arabistan 'a bir kez daha füze saldırısı düzenlendi. Resmi medya, balistik füzenin havada engellendiğini bildiriyor.

İran devlet televizyonu ise, füzenin askeri bir hedefe doğru ateşlendiğini duyurdu.

Yemen'de merkezi hükümete karşı savaşan İran destekli Husiler, 2017 yılında iki kez Suudi Arabistan 'ın başkenti Riyad'ı füzeyle hedef almıştı. Aralık ayında fırlatılan son füze, Kral Selman'ın başkanlık sarayına doğru inerken havada imha edilmişti. Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyona ait savaş uçakları, füze saldırısına anında misillemede bulunarak Husi mevzilerini bombardımana tutmuştu.

Suudi Arabistan ve müttefiki ABD Yemen 'den ateşlenen füzelerin İran tarafından Husilere verildiğini söylüyor ancak Tahran yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Bitmeyen savaş

İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesi ve Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi'nin kaçmasıyla patlak veren iç savaş, Suudi Arabistan ile İran'ın bir kapışmasına dönüştü. Suudi Arabistan ve diğer bölge ülkeleri Mart 2015'te Husiler'e karşı operasyon başlattı.

Halihazırda ülkenin batısını kontrol eden Husilere karşı Suudi Arabistan'ın başını çektiği uluslararası koalisyon bombardımanlar düzenliyor. Koalisyonda Mısır , Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn Kuveyt ve Sudan gibi ülkeler yer alıyor.

Ülkenin orta kesiminde terör örgütü El Kaide 'nin kontrol ettiği bölgeler de bulunuyor.

Eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, uzun süre Husilerle işbirliği yapıp yönetime karşı birlikte savaştı. Aralık ayı başında taraflar birbirleriyle çatışmaya başladı ve Salih öldürüldü.

İnsani felaket

İç savaştan önce de yoksul ülkeler listesinin ilk sıralarında gelen Yemen'de, neredeyse üç yıldır susmayan silahlar nedeniyle durum bir felakete doğru gidiyor.

Savaşta 10 binden fazla insan öldü, milyonlarca insan evini terk etmek zorunda kaldı. Kolera gibi salgın hastalıklar ülke çapında yayılıyor, şimdiye kadar 900 bin insan hastalıktan etkilendi.

Yedi milyon insanın açlığın kıyısında olduğu ülkede, abluka nedeniyle yaklaşık 21 milyon kişi insani yardıma muhtaç.