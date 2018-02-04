04 Şubat 2018 Pazar
İSTANBUL 
15°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.119 -0.78 EURO 4,7060 0.71
USD 3,7750 1.18 ALTIN 161,430 -0.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yemen'de ordu 5 önemli bölgeyi ele geçirdi

AA |  04 Şubat 2018 Pazar - 16:55 | Son Güncelleme : 04 02 2018 - 16:55

Yemen ordusu, Taiz'de Husilerle çatışmaların ardından stratejik öneme sahip 5 mevziyi ele geçirdi. Taiz'de mayın patlaması sonucu 3 sivil öldü, 1 çocuk yaralandı.


Taiz'deki 17'nci Piyade Tugayı Operasyon Sorumlusu Albay Abduh Hamud  es-Sağir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerle girdikleri çatışmaların  ardından stratejik öneme sahip 5 mevziyi ele geçirdiklerini söyledi.
 
Yüksek dağlık bölgelerde bulunan bu mevzilerin Taiz ile Hudeyde  kentini birbirine bağlayan yola baktığını belirten Sağir, çatışmalar sırasında  iki taraftan da ölen ve yaralananlar olduğunu aktardı. Sağir, çatışmaların  bilançosuna ilişkin net bilgi vermedi.
 
Taiz'de mayın patlaması sonucu 3 sivil öldü
 
Öte yandan, Taiz'in Muha ilçesinde mayın patlaması sonucu 3 sivilin  öldüğü, 1 çocuğun yaralandığı belirtildi.
 
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Muha'nın kuzeyinde bulunan  Yehtel bölgesindeki tarım arazilerinde çalıştıkları sırada mayın patlaması  nedeniyle bir genç, annesi ve amcası hayatını kaybetti. Gencin kardeşinin ise  patlamada yaralandığı ve durumunun ağır olduğu aktarıldı.
 
Daha önce ilçenin kontrolünü elinde bulunduran Husilerin hükümet  güçlerinin ilerleyişini önlemek için tarım alanları ve yollara mayın döşediği  ifade ediliyor.
 
Ordu güçleri Yehtel bölgesinde 3 ay önce kontrolü sağlamıştı.
 
  
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.