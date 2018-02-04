Yemen'de ordu 5 önemli bölgeyi ele geçirdi

Taiz'deki 17'nci Piyade Tugayı Operasyon Sorumlusu Albay Abduh Hamud es-Sağir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerle girdikleri çatışmaların ardından stratejik öneme sahip 5 mevziyi ele geçirdiklerini söyledi.

Yüksek dağlık bölgelerde bulunan bu mevzilerin Taiz ile Hudeyde kentini birbirine bağlayan yola baktığını belirten Sağir, çatışmalar sırasında iki taraftan da ölen ve yaralananlar olduğunu aktardı. Sağir, çatışmaların bilançosuna ilişkin net bilgi vermedi.

Taiz'de mayın patlaması sonucu 3 sivil öldü

Öte yandan, Taiz'in Muha ilçesinde mayın patlaması sonucu 3 sivilin öldüğü, 1 çocuğun yaralandığı belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Muha'nın kuzeyinde bulunan Yehtel bölgesindeki tarım arazilerinde çalıştıkları sırada mayın patlaması nedeniyle bir genç, annesi ve amcası hayatını kaybetti. Gencin kardeşinin ise patlamada yaralandığı ve durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Daha önce ilçenin kontrolünü elinde bulunduran Husilerin hükümet güçlerinin ilerleyişini önlemek için tarım alanları ve yollara mayın döşediği ifade ediliyor.

Ordu güçleri Yehtel bölgesinde 3 ay önce kontrolü sağlamıştı.