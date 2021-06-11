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Yemen'de Husiler füzeler ve İHA'larla saldırdı: 8 ölü, 27 yaralı

AA |  11 Haziran 2021 Cuma - 2:05 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 2:05

Yemen'de İran destekli Husilerin Marib kentine 2 balistik füze ve 2 insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 8 sivil öldü, 27 kişi de yaralandı.


İran destekli Husiler, Yemen'in doğusundaki Marib kentine saldırdı.
 
Marib Valiliğinden yapılan açıklamaya göre saldırıda 2 balistik füze ve 2 bomba yüklü insansız hava aracı kullanıldı.
 
Füzelerden birinin namaz kılındığı esnada bir camiye isabet ettiği bilgisi paylaşıldı.
 
8 ölü, 27 yaralı 
 
Saldırı sonucu 8 sivil hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.
 
Husiler 5 Haziran'da da Marib kentine saldırı düzenlemişti.
 
Bir akaryakıt istasyonunun hedef alındığı saldırıda 2'si çocuk 21 kişi hayatını kaybetmişti.

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Yemen İran füze
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