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Yemen'de hava üssüne saldırı

AA |  01 Şubat 2018 Perşembe - 15:32 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 15:32

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçakları Yemen'in başkenti Sana'da Husilere ait hedefleri vurdu.


Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki  koalisyon güçlerine ait savaş uçakları bu sabah kentin kuzeyinde Husilerin  kontrolündeki Deylemi Hava Üssü'ne saldırı düzenledi.
 
Hava saldırısının ardından Husilerin kontrolündeki Deylemi Üssü'nden  dumanların yükseldiği belirtilirken, olayda ölü ve yaralı olup olmadığına dair  bilgiye ise ulaşılamadı.
 
Husilere ait El-Mesira kanalında yayınlanan haberde, "Suudi  Arabistan-ABD saldırısı" şeklinde nitelendirilen hava saldırılarının 5 kez  düzenlendiği kaydedildi.

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