Yemen'de hava üssüne saldırı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları bu sabah kentin kuzeyinde Husilerin kontrolündeki Deylemi Hava Üssü'ne saldırı düzenledi.

Hava saldırısının ardından Husilerin kontrolündeki Deylemi Üssü'nden dumanların yükseldiği belirtilirken, olayda ölü ve yaralı olup olmadığına dair bilgiye ise ulaşılamadı.

Husilere ait El-Mesira kanalında yayınlanan haberde, "Suudi Arabistan-ABD saldırısı" şeklinde nitelendirilen hava saldırılarının 5 kez düzenlendiği kaydedildi.