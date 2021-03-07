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Yemen'de göçmenlerin gözaltı merkezinde yangın: 8 ölü, 170 yaralı

AA |  07 Mart 2021 Pazar - 23:51 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 23:51

Yemen'in başkenti Sana'da göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 170 kişi yaralandı.


Orta Doğu ve Kuzey Afrika Uluslararası Göç Örgütü Bölge Direktörü  Carmela Godeau, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'in başkenti Sana'da  göçmenlerin gözaltı merkezlerinin birinde yangın çıktığını belirtti.
 
Godeau, yangında, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını  kaybettiğini, 90'ı ağır 170 kişinin yaralandığını ölenlerin sayısının  açıklanandan çok daha fazla olduğunu kaydetti.
 
Uluslararası Göç Örgütünün yaralılara acil sağlık hizmetlerinde  bulunduğunu ifade eden Godeau, yangının nedeninin henüz bilinmediğini aktardı.
 

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Yemen Sana göçmen
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