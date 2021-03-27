Yemeksepeti kredi kartı silme! Siber saldırı açıklaması sonrası yoğunluk oluştu!

Türkiye'nin en büyük yemek siparişi platformu Yemeksepeti siber saldırıya uğradığını ve kullanıcılarının verilerinin çalındığını duyurdu. Yemek sepeti hacklendiğini duyurduktan sonra, yemek sepeti kredi kartı silme başlığına yönelik araştırmalarını hızlandırdı.

Yemeksepeti'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 25 Mart tarihinde korsanlar tarafından siteye siber saldırı düzenlendi ve kullanıcıların bazı bilgileri çalındı. Yemeksepeti kredi kartı nasıl silinir? Yemeksepeti kredi kartı silme

YEMEK SEPETİNE KAYITLI KREDİ KARTI BİLGİSİ NASIL SİLİNİR?

Bunun için mobil uygulamayı kullanabilirsiniz. Yemek sepeti mobil uygulamasını akıllı telefonunuza indirmeniz gerekir. Önce yemek sepeti mobil uygulamasını indirin.

Sonra mobil uygulamanın üyelik bilgileri bölümünden eklediğiniz kredi kartınızın üzerine gelin.

Kartınızın üzerine basılı tutarak sola kaydırın. Karşınıza silme seçeneği gelecektir.

Bu seçeneği seçerek daha önce eklediğiniz kredi kartı bilginizi silebilirsiniz.

Yemek sepetine eklediğiniz kredi kartı bilginizi silmek bu kadar kolay ve pratiktir.