Yemeksepeti genişlettiği hizmet yelpazesini vurgulayan yeni logosu ve tasarımıyla “Aklındaysa Kapında” diyor

Yenilenen logo ve tasarım, Yemeksepeti’nin hizmet kapsamıyla birlikte dinamik bakış açısını da yansıtıyor.Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, 20 yıl önce zamanının çok ötesinde bir vizyonla restoranları dijitalleştirerek başladığı hizmet yolculuğunda ekosistemin ihtiyaçlarına göre değişmeye ve dönüşmeye devam ediyor. Tecrübesi, teknolojik gücü, geniş ve nitelikli operasyonel ağı ile Yemeksepeti, “Aklındaysa Kapında” diyerek, kullanıcılarının istedikleri her ürünü hızlı, güvenilir ve pratik şekilde dakikalar içinde kapısına ulaştırıyor.

Yenilenen marka konumlaması dahilinde Yemeksepeti ve alt markalarının logoları da bu dönüşümü yansıtacak şekilde yenilendi. Yemeksepeti’nin yemek siparişinden çok daha fazlası olduğunu vurgulayan marka, bundan böyle Nar Çiçeği rengini kullanarak, tüm hizmetlerin aynı çatı altında Yemeksepeti güvencesiyle sunulduğuna işaret ediyor. Yeni kurumsal kimlik için seçilen narçiçeği rengi şirketin dinamizmini, canlılığını ve enerjikliğini sembolize ederken, müjdelerle dolu parlak bir geleceğe ve bolluğu simgeleyen, üretken bir döneme işaret ediyor.

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