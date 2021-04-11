Yemek Sepeti'ne bir şok daha!

Bu kapsamda KVKK'nın veri güvenliğine ilişkin yükümlülüğe aykırılıktan 2 milyon TL, BTK'nın ise siber güvenlikle ilgili gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle 1 milyon TL ceza kesmeyi planladıkları belirtildi.
9 GÜN SONRA BİLDİRDİLER
Yemeksepeti isimli sitenin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince KVKK'ya yaptığı bildirimde başka bir skandal daha ortaya çıktı.
Kimliği veri sorumlusunca belirlenemeyen şahıs ya da şahıslarca Yemeksepeti'ne ait bir web uygulama sunucusuna ilk olarak 18 Mart'ta erişildiği belirlendi.
Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre, 25 Mart'ta gelen alarmlar incelendiğinde sistem üzerinde şüpheli bir hareketlilik tespit edilirken, şirket bu ihlali 27 Mart'ta yani verilerin çalınmasının üzerinden 9 gün geçtikten sonra kamuoyuna duyurdu.
Veri hırsızlığının ardından hem KVKK hem de BTK Yemeksepeti'ne yönelik inceleme başlattı.
Ele geçirilen veriler arasında "Ad-soyad, doğum tarihi, Yemeksepeti'ne kayıtlı telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi, açık olarak görülemeyen SHA-256 algoritmasıyla maskelenmiş giriş şifreleri" yer aldığı tespit edildi.
Ödeme sistemleri ile alakalı olarak kredi kartlarıyla ilgili şüpheli bir durum olup olmadığı da araştırılıyor.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin son yıllarda maruz kaldığı en büyük siber saldırıyı yaşatan Yemeksepeti adlı uygulamaya en üst limitten ceza kesilecek.
'YEMEKSEPETİ FİKRİMİ ÇALDI'
Son yıllarda hızla artan internet üzerinden alışveriş, vatandaşların günlük hayatlarında nakit yerine daha çok kredi kartı kullanması gibi etkenler bahşiş alıp vermeyi de gündeme getirdi. Hizmet sektöründe zor şartlarda çalışan emekçileri düşünen avukat Özgür Meriç Turan, temazsız bahşiş uygulması geliştirdi ancak bu fikrinin Yemek Sepeti tarafından izinsiz kullanıldığını iddia etti. Turan’ın avukatının Yemek Sepeti’ne çektiği ihtar dilekçesinde, Turan’ın “Bahşiş veya Tip Ödeme Sistemi Başlıklı” patentin sahibi olduğu belirtildi. Yemek Sepeti’nin avukatı ise ihtara yönelik gönderdiği cevabında, “Muhatabın ihlal iddiasına konu patante ilişkin tüm ödemeleri Türk Patent nezninde gecikmeli olarak gerçekleştirdiği, incelemeli patente dönüştürme başvurusunu koruma süresi dolmadan son iki hafta içerisinde, bahşiş uygulamasının hız kazandığı pandemi döneminde yaptığı dikkate alındığında, söz konusu ihtarnamenin haksız ticari kazanç sağlamak amaçlı olduğu değerlendirilmektedir” diyerek iddiaların mesnetsiz olduğunu ve kabul etmediklerini belirtti.
‘Mağduriyet yarattı’
Milliyet’en Elif Aydın'ın haberine göre, Avukat Özgür Turan ise şunları söyledi: “Teknolojinin ilerlemesi ile bahşiş kültüründe azalma ve yüz binlerce çalışanın mağdur olacağı düşüncesi ile 2013 senesinden bu yana bahşiş veya tip ödeme sistemine ilişkin projemizi hayata geçirmek için çalışmalara başladım ve hayata geçirdim. Komisyonsuz bir biçimde bahşiş alma ve verme için yoğun bir çaba ve mesai harcamışken patentimiz gözardı edilerek bazı internet siteleri mobil uygulamaları üzerinden çalışanlarına bahşiş verilebileceğine ilişkin duyurular yapmış ve bu durum tarafımızca yapılan çalışma ve protokolleri sıkıntıya sokmuştur. Toplumun tüm kesiminin faydalanacağı halde sadece kendi firmaları için fayda sağlamaları, zorlu pandemi döneminde büyük bir mağduriyete sebep olmuş ve olmaktadır. Oysa bahşiş gibi memnuniyet göstergesi bir ivazsız gelir veya harcamanın kayıt dışının kayıt altına alınmasında devlete çok büyük bir katma değer sağladığı gerçeği çok ama çok ciddi bir çalışma gerektirir.”
‘Uygulamanın çıkışına Şenses vesile oldu’
Temazsız bahşiş fikrini düşünerek “Mobil Tip Box” uygulaması geliştiren Avukat Özgür Meriç Turan, projenin nasıl doğduğunu ise şöyle anlattı: “2012 yılında Bursa’da bir akşam yemeğinde müzisyenler masamızı ziyaret etmişti. Ben de o tarihte avukatlığını yaptığım rahmetli Adnan Şenses Bey’i telefonla arayarak ‘Adnan ağabey, hep senden şarkı isteniyor, bu kez ise ben sana bir şarkı hediye etmek istiyorum’ dedim. Kendisi de çok hoşuna giderek, müzisyen arkadaşlardan birkaç şarkı isteğinde bulundu. Çok hoş ve eğlenceli bir akşamın sonunda, maalesef bize bu imkanı sunan müzisyen arkadaşlara üzerimizde nakit para bulunmadığı için bahşiş veremedik ve büyük bir mahcubiyet yaşadık. Ben de bunun üzerine oradaki müzisyen arkadaşlara bu sorunu çözeceğime dair o tarihte bir söz verdim ve bahşiş uygulamasının fikri böylece doğmuş oldu.” dedi.