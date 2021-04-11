Yemek Sepeti'ne bir şok daha!

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin son yıllarda maruz kaldığı en büyük siber saldırıyı yaşatan Yemeksepeti adlı uygulamaya en üst limitten ceza kesilecek.

'YEMEKSEPETİ FİKRİMİ ÇALDI'

Son yıllarda hızla artan internet üzerinden alışveriş, vatandaşların günlük hayatlarında nakit yerine daha çok kredi kartı kullanması gibi etkenler bahşiş alıp vermeyi de gündeme getirdi. Hizmet sektöründe zor şartlarda çalışan emekçileri düşünen avukat Özgür Meriç Turan, temazsız bahşiş uygulması geliştirdi ancak bu fikrinin Yemek Sepeti tarafından izinsiz kullanıldığını iddia etti. Turan’ın avukatının Yemek Sepeti’ne çektiği ihtar dilekçesinde, Turan’ın “Bahşiş veya Tip Ödeme Sistemi Başlıklı” patentin sahibi olduğu belirtildi. Yemek Sepeti’nin avukatı ise ihtara yönelik gönderdiği cevabında, “Muhatabın ihlal iddiasına konu patante ilişkin tüm ödemeleri Türk Patent nezninde gecikmeli olarak gerçekleştirdiği, incelemeli patente dönüştürme başvurusunu koruma süresi dolmadan son iki hafta içerisinde, bahşiş uygulamasının hız kazandığı pandemi döneminde yaptığı dikkate alındığında, söz konusu ihtarnamenin haksız ticari kazanç sağlamak amaçlı olduğu değerlendirilmektedir” diyerek iddiaların mesnetsiz olduğunu ve kabul etmediklerini belirtti.

‘Mağduriyet yarattı’

Milliyet’en Elif Aydın 'ın haberine göre, Avukat Özgür Turan ise şunları söyledi: “Teknolojinin ilerlemesi ile bahşiş kültüründe azalma ve yüz binlerce çalışanın mağdur olacağı düşüncesi ile 2013 senesinden bu yana bahşiş veya tip ödeme sistemine ilişkin projemizi hayata geçirmek için çalışmalara başladım ve hayata geçirdim. Komisyonsuz bir biçimde bahşiş alma ve verme için yoğun bir çaba ve mesai harcamışken patentimiz gözardı edilerek bazı internet siteleri mobil uygulamaları üzerinden çalışanlarına bahşiş verilebileceğine ilişkin duyurular yapmış ve bu durum tarafımızca yapılan çalışma ve protokolleri sıkıntıya sokmuştur. Toplumun tüm kesiminin faydalanacağı halde sadece kendi firmaları için fayda sağlamaları, zorlu pandemi döneminde büyük bir mağduriyete sebep olmuş ve olmaktadır. Oysa bahşiş gibi memnuniyet göstergesi bir ivazsız gelir veya harcamanın kayıt dışının kayıt altına alınmasında devlete çok büyük bir katma değer sağladığı gerçeği çok ama çok ciddi bir çalışma gerektirir.”

‘Uygulamanın çıkışına Şenses vesile oldu’