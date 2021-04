Yemek duası nasıl okunur? Yemek duasının Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri...

Peygamber Efendimiz, yemek yedikten sonra Allah'ın kendisine sunduğu bu güzel nimetler için şükür duası edermiş. Tüm insanlara da yemek yedikten sonra Allah'a şükretmek gerektiğini beyan etmiştir. Edilen duanın ve şükrün genel olarak bir kalıbı yoktur. Yani bu dualar genel olarak içinizden geldiği şekilde yapılır. Fakat günümüzde pek çok yemek duası örneği vardır. Yine bunlardan da faydalanarak Allah’a verdiği nimetlerden dolayı şükürlerinizi sunabilirsiniz.

YEMEK DUASI NEDİR?

Sofra duası olarak da adlandırılan yemek duası, yediğimiz öğünlerden sonra okunan şükür duasıdır. Diğer bir manası ile sünnet olarak kabul edilir ve büyük sevabı vardır. Çünkü her ne kadar insan kendi kazanıp bu nimetleri sofrasına koymuş olsa da önünü açan ve kazanç elde etmesi için insana iş imkanı şansı veren yine Allah’tır. Yüce Allah bir kimsenin hayatına direkt olarak müdahale etmez. Bunu dolaylı yollardan yapar.

Bugün sofranızda olan ve karnınızı doyurduğunuz her nimet Allah’ın size olan lütfudur. Siz O’nun vermiş olduğu bu nimetlerden faydalandıktan sonra teşekkür mahiyetinde şükrederiz. Bu şükürler her zaman bize geri döner. Sofranız her daim bol ve bereketli olur. Yemek duası bu tip sebeplerden dolayı da oldukça önemlidir. Aynı zamanda tabakta yemek bırakmamak, karnını doyuracak kadar yemek, fazlasına göz dikmemek, yemekleri yapan kişiye eline sağlık demek de birer sünnettir.