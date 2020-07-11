Corona virüs nedeniyle küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine yem desteği verilecek. Peki, Yem desteği ne zaman verilecek? Yem desteği ne kadar? Yem desteği nasıl alınır? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı yem desteği ile ilgili detaylar...

Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yem tedarikinde zorluk yaşayan küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine bir defaya mahsus yem desteği verilecek. Peki, Yem desteği ne zaman verilecek? Yem desteği ne kadar? Yem desteği nasıl alınır? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı yem desteği hakkında merak edilenler...

Küçük Kapasiteli Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine 2020 Yılında Yapılacak Yem Desteğine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YEM DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca, Covid-19 salgını nedeniyle yem tedarikinde zorluk yaşayan küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine, yem maliyetlerindeki artıştan olumsuz etkilenmelerini önleyerek üretimde sürdürülebilirliğin ve üretici fiyatlarında istikrarın korunması amacıyla bir defaya mahsus yem desteği sağlanacak.

YEM DESTEĞİ NE KADAR?

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı işletmelerden, manda dahil 20 başa kadar (20 dahil) anaç sığırı veya besilik erkek sığırı olan yetiştiricilere hayvan başına 65 lira, 50 başa kadar (50 dahil) anaç küçükbaş hayvanı olan yetiştiricilere hayvan başına 6,5 lira destekleme ödemesi yapılacak.