Yem bitkileri desteği 2021 ne zaman ödenecek?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerine yönelik geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada "Yaklaşık 1 milyar 262 milyon liralık destek ödemelerine başlanıldığını açıkladı. Yem bitkileri desteklemesi 2021 ne zaman ödenecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek kapsamında çiftçilere her yıl destek ödemesi yapılıyor. Bakanlık tarafından yapılan desteklerden biri de yem bitkileri desteğidir. Çiftçiler ödemeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. 2021 yem bitkileri desteği ne zaman ödenecek?

ÇİFTÇİYE TOPLAM 1 MİLYAR 262 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 12 Şubat’ta yaptığı yaklaşık 1 milyar 262 milyon liralık destek ödemelerinin bugün hesaplara yatmaya başladığını söyledi. Bakan Pakdemirli, açıklamasında şunları kaydetti: “Hububat (buğday) desteği çerçevesinde, 155.179 çiftçimize yaklaşık 762 milyon 500 bin TL, Yem Bitkileri Desteği kapsamında, 226.070 çiftçimize yaklaşık 500 milyon TL, bugün (12 Şubat) itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Tüm bu ödemeler kapsamında çiftçilerimize yaklaşık 1 milyar 262 milyon TL ödeme yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun”