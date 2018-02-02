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Yellen, Brookings Enstitüsünde çalışacak

AA |  02 Şubat 2018 Cuma - 23:07 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 23:07

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen’in, görevini tamamlamasının ardından ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsünde görev alacağı bildirildi.


Başkent Washington’da bulunan Brooking Enstitüsünden yapılan  açıklamada, 4 yıllık başkanlık dönemi resmi olarak yarın sona erecek Yellen’in, 5  Şubat'tan itibaren kıdemli uzman olarak kuruluşta çalışmaya başlayacağı  belirtildi. 
 
Selefi Ben Bernanke’nin yolunu izleyerek Brookings’in kadrosunda yer  almayı kabul eden Yellen, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Brookings  Enstitüsü’ne katılmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.
 
Yellen, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini yeniden başkanlığa aday  göstermemesinin ardından Fed'den tamamen ayrılacağını açıklamıştı. Fed'in ilk  kadın Başkanı Yellen'in istifa etmemesi halinde 2024'e kadar yönetim kurulu üyesi  olarak kurumda kalma hakkı bulunuyordu.
 
Yellen'in 4 yıl süren başkanlık döneminde özellikle istihdam alanında  çok iyi iş çıkardığını düşünen ekonomistler, Fed'in ilk kadın başkanının, halefi  Jerome Powell'a başarılı bir miras bıraktığını vurguluyor.
 
Trump'ın Fed Başkanı seçtiği Powell, yeni görevine 5 Şubat Pazartesi   başlayacak.
 
  
 

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