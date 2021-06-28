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Yeliz Yeşilmen'in şaşırtan değişimi! Gören tanıyamadı!
Tatil sezonunu Bodrum'da açan Yeliz Yeşilmen, yeni imajıyla dikkat çekti. Kıvırcık saçlarıyla tüm bakışları üzerine çeken Yeşilmen'in yeni görünümüyle tanımakta güçlük çekildi.
Yeliz Yeşilmen, kısa bir tatil için Bodrum'daydı. Yeni klibinin hazırlıklarına başlayan oyuncu, saçını 'Afrika Modeli' sarı ve kıvırcık yaptı.
Yeliz Yeşilmen, kısa bir tatil için Bodrum'daydı. Yeni klibinin hazırlıklarına başlayan oyuncu, saçını 'Afrika Modeli' sarı ve kıvırcık yaptı.