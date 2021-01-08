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Yeliz Yeşilmen'e büyük şok! 'Lütfen bana DM'den ulaşın'

08 Ocak 2021 Cuma - 11:35 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 11:40

Ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen yaşadığı şok edici olayı sosyal medyadan sevenleri ile paylaştı. Yeşilmen 'lütfen bana DM'den ulaşın' diyerek yardım istedi.


Yeliz Yeşilmen çocuklarının bakıcısı tarafından evinin soyulduğunu söyledi.
 
Durumu sosyal medya hesabından duyuran Yeliz Yeşilmen; "Arkadaşlar maalesef gerçekten çok kötü bir olay yaşadım. Arkadaşıma gelmiştim. Sonra çocuklarımla markete gittim. Evime gittim ve her taraf kilitli. Evim soyulmuş. Evime aldığım, güvendiğim, çocuklarımı emanet ettiğim kadın, evimi soyup soğana çevirip ondan sonra defolup gitmiş. O yüzden herkes onu arıyor şu anda. Zaten gerekli şeyler yapıldı. Ben sayfamda da paylaştım. Bodrum'da bu kadını, bu sahtekarı görenler lütfen bana DM'den ulaşsın" dedi.

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