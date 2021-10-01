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Yeliz Yeşilmen'den boşanma açıklaması: Konuşursam 50 bin dolar öderim!

01 Ekim 2021 Cuma - 11:11 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 11:11

İki çocuğunun babası Ali Uğur Akbaş ile evliliğini bitiren Yeliz Yeşilmen, Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Yeşilmen, merak edilenleri canlı yayında anlattı.


- Kendimize evlilikle ilgili konuşma yasağı getirdik. Biz anlaşamadığımız için anlaşarak boşandık...
 
- Kendi çocuklarım için eşimle oturup kahvaltı da yaparım, Yemek de yerim...
 
- O çok iyi bir baba ama biz anlaşamıyoruz.
 
- Birçok şey yaşandı. Bu konuşma yasağını ben koydurdum. Maddeyi delme halinde 50 bin dolar civarında bir bedel var.Size bugün sadece 'boşandım' onu söyleyebilirim...
 
- Evden ayrılan o oldu. Ben yine aynı evdeyim. Aramızda bir mal mülk paylaşımı da olmadı. Parayı aldım da sustum durumu da yok. Zaten hiçbir zaman öyle bir kadın olmadım.
 
 

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Yeliz Yeşilmen Ali Uğur Akbaş boşanma açıklaması
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