Yeliz Yeşilmen'den boşanma açıklaması: Konuşursam 50 bin dolar öderim!

İki çocuğunun babası Ali Uğur Akbaş ile evliliğini bitiren Yeliz Yeşilmen, Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Yeşilmen, merak edilenleri canlı yayında anlattı.

- Kendimize evlilikle ilgili konuşma yasağı getirdik. Biz anlaşamadığımız için anlaşarak boşandık...

- Kendi çocuklarım için eşimle oturup kahvaltı da yaparım, Yemek de yerim...

- O çok iyi bir baba ama biz anlaşamıyoruz.

- Birçok şey yaşandı. Bu konuşma yasağını ben koydurdum. Maddeyi delme halinde 50 bin dolar civarında bir bedel var.Size bugün sadece 'boşandım' onu söyleyebilirim...

- Evden ayrılan o oldu. Ben yine aynı evdeyim. Aramızda bir mal mülk paylaşımı da olmadı. Parayı aldım da sustum durumu da yok. Zaten hiçbir zaman öyle bir kadın olmadım.