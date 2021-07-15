Yeliz Şar, eski aşkı Sadettin Saran'ı unutamadı!

Oyuncu Yeliz Şar ve iş insanı Sadettin Saran, 2019 yılında altı ay aşk yaşadı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, bu süre zarfında basına görüntü vermedi.
Birlikte oldukları dönem haklarında çıkan aşk haberleri ile ilgili yorum yapmayan ikili, ayrılık sonrası da sessizliğe büründü.
"HİKAYEM YARIM KALDI"
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; iki yıldır kalbi boş olan Yeliz Şar, geçen zaman içinde Sadettin Saran’ı unutamadı. Şu sıralar Bodrum’da tatil yapan oyuncunun, yakın çevresine "Benim aklım hala onda. Hikâyem yarım kaldı" dediği ve gelen aşk tekliflerini geri çevirdiği öğrenildi.