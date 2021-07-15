Yeliz Şar, eski aşkı Sadettin Saran'ı unutamadı!

Yeliz Şar, 2019 yılında aşk yaşadığı Sadettin Saran’ı unutamadı. İki yıldır hayatına kimseyi almayan oyuncunun, yakın çevresine "Benim aklım hala onda. Hikâyemiz yarım kaldı" dediği öğrenildi.

Oyuncu Yeliz Şar ve iş insanı Sadettin Saran , 2019 yılında altı ay aşk yaşadı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, bu süre zarfında basına görüntü vermedi.

Birlikte oldukları dönem haklarında çıkan aşk haberleri ile ilgili yorum yapmayan ikili, ayrılık sonrası da sessizliğe büründü.

"HİKAYEM YARIM KALDI"