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Yeliz'den çarpıcı itiraf: Özcan Deniz ile büyük aşk yaşadık
Türk Pop Müziği'nin önemli isimlerinden olan Yeliz, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu. İtalyan Lisesi'nden arkadaşı Nilüfer'in desteği ile müzik hayatına başladığını söyleyen şarkıcı, evliliklerinde yaşadığı şiddet olaylarını ve geçirdiği zor günleri anlattı. Annesine söylediği bir yalan sonrası şöhret kapılarının aralandığını belirten müzisyen, 12 gün aşk yaşadığı Özcan Deniz hakkında da çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.