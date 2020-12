Yeğeninden Trump’a şok sözler: Suçlu, zalim ve hain, hapse girecek

Seçim öncesi Too Much and Never Enough (Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı) adlı kitabı piyasaya sürerek ailesinin sırlarını ifşa eden Mary Trump Associated Press'e röportaj verdi.Mary Trump, amcası Donald Trump’ın "suçlu, zalim ve hain" olduğunu ve Beyaz Saray 'dan ayrıldıktan sonra hapse gireceğini söyledi.

“HERHANGİ BİR KİŞİ YARGILANACAKSA BU DONALD’DIR”

Psikolog ve yazar olan Mary Trump, amcasının yargılanması fikrini desteklerken, ülkenin siyasi olarak bölüneceği fikrine karşı geldi. Mary Trump, "Amerikan halkının bununla başa çıkabileceğini düşünüyorum. Herhangi bir kişi yargılanmayı hak ediyorsa o da Donald’dır. Donald yargılanmazsa ilerleyen yıllarda ondan daha kötü biriyle de karşılaşabiliriz” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz aylarda Mary Trump, Too Much and Never Enough (Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı) adlı kitabı piyasaya sürerek aile sırlarını ifşa etmişti.

AİLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ