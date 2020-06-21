Cumhurbaşkanlığı'nın, corona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle evde kalmak zorunda olunan dönemde başlattığı konser etkinliklerini, normalleşme sürecinde de sürdürüyor. Peki, Yeditepe Konserleri saat kaçta, hangi kanalda? Ebru Yaşar - Bülent Serttaş konseri ne zaman? İşte Ebru Yaşar - Bülent Serttaş konseri saati ve yayın kanalı...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı , corona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle evde kalmak zorunda olunan dönemde başlattığı konser etkinliklerine, normalleşme sürecinde de devam ediyor. Yeditepe Konserleri'nde 21 Haziran Pazar günü (bugün) Ebru Yaşar - Bülent Serttaş konseri sevenleriyle buluşuyor. Peki, Yeditepe Konserleri saat kaçta, hangi kanalda? Ebru Yaşar - Bülent Serttaş konseri ne zaman? İşte Ebru Yaşar - Bülent Serttaş konseri saati ve yayın kanalı...

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan’da “7 Tepeden 7 Kıtaya” konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs’ta “Türkiye’nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri” ile devam eden programa, “İstanbul Yeditepe Konserleri” adlı yeni bir konser serisi eklendi.

9 Haziran’da başlayan ve bir ay boyunca her gün gerçekleştirilecek “İstanbul Yeditepe Konserleri”nde toplamda yaklaşık 60 sanatçı, binlerce müzisyenle sahne alacak.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarında yayınlanan konserler, ayrıca televizyon kanallarında da müzikseverlerle buluşuyor.

EBRU YAŞAR - BÜLENT SERTTAŞ KONSERİ NE ZAMAN?

Ebru Yaşar ve Bülent Settaş konseri Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından saat 21.00'de canlı olarak yayınlanacak.