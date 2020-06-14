Yeditepe konserleri ne zaman, hangi kanalda? Işın Karaca Çoskun Sabah konseri saat kaçta?

İstanbul Boğazı'nın yanı başındaki Kuruçeşme’de gerçekleştirilecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde bugün Işın Karaca ve Çoskun Sabah sahne alacak.

IŞIN KARACA ÇOSKUN SABAH KONSERİ SAAT KAÇTA?

IŞIN KARACA KİMDİR?

Işın Funda Büyükkaraca ya da sahne adıyla Işın Karaca, 7 Mart 1973 tarihinde İngiltere 'nin başkenti Londra ’da dünyaya gelmiştir. Aslen Kıbrıs 'lıdır. Çocukluğundan beri şarkı söyleyen Karaca, ögˆrencilik yıllarında bas¸ladıgˆı müzikal çalıs¸malarına, Londra IV King Edward Okulu I·ngiliz Dili ve Edebiyatı, Tiyatro bölümünde okurken de devam etti.

Bugüne kadar çes¸itli müzisyenlerle ve gruplarla çalıs¸an Is¸ın Karaca, pek çok albümde vokal yaptı, onlarca dublaj ve jingle çalıs¸masında yer aldı. 1999 yılında kurulan “Panic Attack” adlı grubun solistliğini üstlendi. 1999 ve 2000 Eurovizyon Türkiye Finallerine katıldı, 1999 Altın Güvercin Yarıs¸ması'nda bütün dallarda birincilik kazandı.

1997 yılından sonra vokalistliğini yaptığı Sezen Aksu ve birçok müzisyenin desteği ile ilk albümü Anadilim Aşk 'ı 2001 yılında piyasaya sürdü. İkisi hariç bütün şarkıların sözlerinin ve tüm müziklerin Sezen Aksu’ya ait olduğu albümle büyük başarı sağladı ve tüm Türkiye tarafından tanınır oldu. Albümün çıkış parçası “Tutunamadım” ve ardından “Başka Bahar” şarkıları hit oldu ve müzik listelerinde bir numaraya kadar yükseldi.

İlk defa kendi bestesine de yer verdiği ikinci albümü İçinde Aşk Var’ı 19 Aralık 2004 tarihinde çıkardı. 2 yıllık bir aradan sonra 16 Haziran 2006 tarihinde ise üçüncü albümü Başka 33/3’ü piyasaya sürdü. Dördüncü stüdyo albümü Uyanış 29 Mayıs 2009 tarihinde yayınlandı. Karaca, beşinci albümü için farklı bir tarz denedi. Arabesk tarzındaki Arabesque: Geçmiş, Geçmemiş Hiç… albümünde 80’li 90’lı yıllarda Türkiye’de sevilen arabesk şarkıları seslendirmiştir.

2005 yılında kendi adını taşıyan “Işın Show” adlı show programını sunan Işın Karaca, yine aynı yıl Sen Ne Dilersen adlı sinema filminde rol aldı.

19 yaşında yaptığı Soner Kıvanç ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu, ikinci eşi Sedat Doğan ile evliliğinden ise Mia (2011) isimli bir kızı var.

IŞIN KARACA ALBÜMLERİ

Anadilim As¸k (2001)

I·çinde As¸k Var (2004)

Bas¸ka 33/3 (2006)

Uyanıs¸ (2009)

Arabesque (2010)

Arabesque II (2011)

Her S¸ey As¸ktan (2013)

Az Bi Mesafe (2014)

Ey As¸kın Güzel Kızı (2015)

Güzelim (2016)

Eyvallah (2017)

ROL ALDIĞI FİLMLER

2010 – Gelecekten Bir Gün (Filiz)(Sinema Filmi)

2009 – Altın Kızlar (Konuk Oyuncu S¸arkıcı) (TV Dizisi)

2007 – Red Kit: Batıya Hücum (Türkçe Seslendirme)(Sinema Filmi)

2007 – Bayrampas¸a: Ben Fazla Kalmayacagˆım (Konuk Oyuncu )(Sinema Filmi)

2005 – Sen Ne Dilersen(Marika)(Sinema Filmi)

2003 – Neredesin Firuze(Sinema Filmi)

2002 – Reyting Hamdi (Hava Durumu Sunucusu)(TV Dizisi)

COŞKUN SABAH KİMDİR?

Coşkun Sabah, 16 Ekim 1952 tarihinde Diyarbakır’da Süryani bir ailenin ikinci oğlu olarak doğmuştur. Annesinin adı Roza, babasının adı Tekin'dir. Gülben Ergen'in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah kardeşi, keman ve ud sanatçısı olan ve Avustralya 'da yaşayan Bülent Sabah ise abisidir. Çocukluğu Diyarbakır’da geçmiştir. Müziğe 9 yaşında babasına ait olan cümbüşü kendi kendine öğrenmesiyle başladı. Coşkun Sabah ilkokulu Diyarbakır’da İnönü İlkokulu’nda okudu. Ortaokul birinci sınıfı bitirdiği sene ailecek İstanbul ’a yerleştiler. İstanbul’da Atatürk Lisesi’ni bitirdi.

Coşkun Sabah, 1968 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı’nda okumaya başladı, burada okurken de 1970 yılında İcra Heyeti’ne girmiştir. 1972 yılında İstanbul radyosunda Klasik Koro’da ud çalmaya başladı. İcra Heyeti’ndeki görevini 1979 yılına kadar sürdürdü. 1976’da Devlet Türk Müziği Korosunda ud sanatçısı olarak çalışmaya başladı.

Gönül Akkor’un maestrosu Kemani Kirkor Küçük onu saz grubuna aldı. 1970-71’de Beyoğlu ’nda Şato Gazinosu’nda, sonra Bebek Belediye’de, ardından Gaskonyalı Toma ’da çalıştı. Gazeteci Ergil Tezerdi Fahrettin Aslan’a bahsetmiş, oradan Maksim’e geçti. 21-22 yaşlarında ud sanatçısı olarak şöhreti iyice parladı.

Bülent Ersoy konservatuardan sınıf arkadaşı idi. 1978’de bestelediği ‘Baharı Bekleyen Kumrular Gibi’yi 45’lik yaptı, yer yerinden oynadı, yılın şarkısı oldu, Coşkun Sabah da yılın bestecisi. Arkasından ‘İşte Bizim Hikayemiz’ patladı. Şarkıları bu kadar patlayınca şarkıcı olmaya, kendi şarkılarını kendi söylemeye karar verdi.

Coşkun Sabah’ın 1990 yılında piyasaya çıkan “Beni Unutma-Aşığım Sana” adlı kasedi tüm zamanların en çok satan kasetidir. 1991’de müzik piyasasındaki değişim ve yaşadıkları onu Türkiye’yi bırakıp Almanya ’ya gitmeye itti.

Coşkun Sabah’ın seksen kadar bestesi olup, bunlardan en az yirmi tanesi bir çok sanatçı tarafından seslendirilmiş ve “hit” olmuştur. Bestelerinin büyük çoğunluğunda söz yazarı olarak Ahmet Selçuk İlkan, İlkan San, Ali Tekintüre, Aşkın Tuna gibi söz yazarlarının imzası olmakla birlikte kendisinin sözlerini yazdığı yirmi bestesi vardır.

Sanat yaşamına ara vermeden canlı performans ağırlıklı olarak devam etmektedir. Bir çok festival, düğün ve müzikholde sahne alarak sevenleri ile buluşmaktadır.