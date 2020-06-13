Yeditepe Konserleri hangi kanalda, saat kaçta? İşte Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu ve Arif Susam konseri saati

Cumhurbaşkanlığı 23 Nisan, 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı konser etkinliklerine normalleşme sürecinde "İstanbul Yeditepe Konserleri" adlı yeni bir konser serisi ile devam ediyor. 8 Haziran'da başlayan konserler bir ay boyunca her gün gerçekleştirilecek. İstanbul Yeditepe Konserleri'nde bugün Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu ve Arif Susam sahne alacak. Peki, Yeditepe Konserleri saat kaçta, hangi kanalda? Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu ve Arif Susam konseri ne zaman ve nereden izlenecek? İşte Yeditepe Konserleri ile ilgili detaylar...
Cumhurbaşkanlığı, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle evde kalmak zorunda olunan dönemde başlattığı konser etkinliklerine, normalleşme sürecinde de devam ediyor. İstanbul Boğazı'nın yanı başındaki Kuruçeşme’de gerçekleştirilecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ilk programı belli oldu.
İstanbul Yeditepe Konserleri'nin ilk 10 günlük programı şöyle:
8 Haziran: Ajda Pekkan
9 Haziran: Sibel Can
10 Haziran: Demet Akalın, Alişan
11 Haziran: Funda Arar, Hakan Peker
13 Haziran: Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam
14 Haziran: Serdar Ortaç, Sinan Akçıl
15 Haziran: Muazzez Ersoy, Zekai Tunca
16 Haziran: Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten
17 Haziran: Ebru Yaşar, Bülent Serttaş
İstanbul Yeditepe Konserleri'nin takip eden konser programı ilerleyen günlerde açıklanacak.
ÜMİT BESEN, CENGİZ KURTOĞLU VE ARİF SUSAM KONSERİ NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı “İstanbul Yeditepe Konserleri”nde bugün Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu ve Arif Susam sahne alacak. Konseri, 21.00'da Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı hesaplarından izleyebilirsiniz.
Konseri saatinde Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu ve Arif Susam bu haberin içinde izleyebilirsiniz.