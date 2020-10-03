Yeditepe İstanbul dizisi ne zaman, nerede çekildi? Yeditepe İstanbul oyuncuları kimler?

Merak Okay, Zuhal Olcay, Uğur Polat, Emre Kınay, Oktay Kaynarca ve Özgü Namal gibi başarılı oyuncu kadrosuna sahip dizi deyim yerindeyse bir döneme damgasını vurdu. Yönetmenliğini Türkan Derya’nın yaptığı Yeditepe İstanbul dizisi yeniden TRT 1 ekranlarında. Yeditepe İstanbul dizisi konusu nedir? Yeditepe İstanbul oyuncuları kimler? Yeditepe İstanbul kaç bölüm yayınlandı? Nerede çekildi?
YEDİTEPE İSTANBUL DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Zuhal Olcay'ın canlandırdığı Olcay, iş adamı kocası iflas edip intihar edince orta halli bir mahalleye taşınmak zorunda kalır. Eski tarz sıcak ilişkilerini kaybetmemiş bir mahalledir. Emre Kınay'ın canlandırdığı işsiz Yusuf karakterinin yazmayı denediği Mahallenin Romanı ile paralel olarak mahalledeki zengin çeşitlilikteki karakterlerin başından geçen olaylar anlatılır.
YEDİTEPE İSTANBUL NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?
Yeditepe İstanbul dizisi, 24 Mayıs 2001 - 24 Haziran 2002 tarihleri arasında Balat'ta çekildi.
YEDİTEPE İSTANBUL DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Zuhal Olcay; Olcay
Emre Kınay; Yusuf
Uğur Polat; Ali
Oktay Kaynarca; Ferhan
Meral Okay; Havva
Yeşim Ceren Bozoğlu; Nilgün
Özgü Namal; Duru
Günay Karacaoğlu; Önem
Ruhi Sarı; Ömer
Ümit Çırak; Tevfik
Yasemin Çonka; Pembe
Itır Esen; Lale
Hikmet Karagöz; Sabri
Arif Erkin Güzelbeyoğlu; Hüseyin
Ahmet Saraçoğlu;Rüstem
Deniz Oral; Doğan
Burçak Işımer; Gülşen
Nihat İleri; Komiser Nevzat
Fırat Tanış; Özberk
Melike Demirağ; Ömer'in annesi
Arif Erkin Fırıncı
Güven Kıraç; Berber
İlhan Şeşen Olcay'ın intihar etmiş kocası