Yeditepe İstanbul dizisi ne zaman, nerede çekildi? Yeditepe İstanbul oyuncuları kimler?

Yeditepe İstanbul dizisi başarılı kadrosuyla bir döneme damgasını durdu. TRT 1 ekranlarında ilk kez 24 Nisan 2001 yılında yayınlana dizi 2002 tarihine kadar sürdü. 2020 yılında TRT’nin gündüz kuşağında ikinci kez yayınlanan dizinin tekrarları sırasıyla Kanaltürk, Flash TV ve Cine 5'te yayınlanmıştır. En son 2010 yılında tekrar bölümleriyle yeniden TRT ekranlarında olan sevilen dizi yeniden TRT 1 ekranların yayınlanmaya başlandı. Peki, Yeditepe İstanbul dizisi konusu nedir? Yeditepe İstanbul oyuncuları kimler? Yeditepe İstanbul kaç bölüm yayınlandı?

Merak Okay, Zuhal Olcay, Uğur Polat, Emre Kınay, Oktay Kaynarca ve Özgü Namal gibi başarılı oyuncu kadrosuna sahip dizi deyim yerindeyse bir döneme damgasını vurdu. Yönetmenliğini Türkan Derya’nın yaptığı Yeditepe İstanbul dizisi yeniden TRT 1 ekranlarında. Yeditepe İstanbul dizisi konusu nedir? Yeditepe İstanbul oyuncuları kimler? Yeditepe İstanbul kaç bölüm yayınlandı? Nerede çekildi?

YEDİTEPE İSTANBUL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zuhal Olcay'ın canlandırdığı Olcay, iş adamı kocası iflas edip intihar edince orta halli bir mahalleye taşınmak zorunda kalır. Eski tarz sıcak ilişkilerini kaybetmemiş bir mahalledir. Emre Kınay'ın canlandırdığı işsiz Yusuf karakterinin yazmayı denediği Mahallenin Romanı ile paralel olarak mahalledeki zengin çeşitlilikteki karakterlerin başından geçen olaylar anlatılır.

YEDİTEPE İSTANBUL NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Yeditepe İstanbul dizisi, 24 Mayıs 2001 - 24 Haziran 2002 tarihleri arasında Balat'ta çekildi.

YEDİTEPE İSTANBUL DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Zuhal Olcay; Olcay

Emre Kınay; Yusuf

Uğur Polat; Ali

Oktay Kaynarca; Ferhan

Meral Okay; Havva

Yeşim Ceren Bozoğlu; Nilgün

Özgü Namal; Duru

Günay Karacaoğlu; Önem

Ruhi Sarı; Ömer

Ümit Çırak; Tevfik

Yasemin Çonka; Pembe

Itır Esen; Lale

Hikmet Karagöz; Sabri

Arif Erkin Güzelbeyoğlu; Hüseyin

Ahmet Saraçoğlu;Rüstem

Deniz Oral; Doğan

Burçak Işımer; Gülşen

Nihat İleri; Komiser Nevzat

Fırat Tanış; Özberk

Melike Demirağ; Ömer'in annesi

Arif Erkin Fırıncı

Güven Kıraç; Berber

İlhan Şeşen Olcay'ın intihar etmiş kocası