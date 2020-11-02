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Yedikleri mantarlardan zehirlenen 1’i çocuk 3 kişi hastanelik oldu!

DHA |  02 Kasım 2020 Pazartesi - 18:51 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 18:53

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, ormandan topladıkları mantardan yiyen 1’i çocuk 3 kişi zehirlenip, hastanelik oldu.


Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen biri çocuk 3 kişi, tedavi altına alındı.
 
Kuyucak'ın kırsal Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Düztepe (63) ve eşi Sevim Düztepe (62) çifti, ormanlık alandan topladıkları mantarlardan yemek pişirip, dün akşam torunları ile Sudenaz Arı (10) ile yedi.
 
Bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşayan Düztepe çifti ve torunları Sudenaz Arı, yakınları tarafından saat 02.00 sıralarında Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
 
Yapılan tahlil ve tetkikler sonucu yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen 3 kişi, tedaviye alındı.
 

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Aydın Kuyucak mantar
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