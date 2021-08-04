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Yediemin otoparkında yangın! 86 araç küle döndü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) |  04 Ağustos 2021 Çarşamba - 15:08 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 16:24

Kahramanmaraş'taki bir yediemin otoparkında yangın çıktı. Bazı araçlarda patlama meydana gelirken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


Kahramanmaraş-Adana karayolu üzerindeki yediemin otoparkında öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
 
Yangın sırasında otoparktaki bazı araçlarda patlama meydana geldi. Gökyüzünü yoğun bir duman bulutu kaplarken, ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.
 
Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
 
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86 ARAÇ YANDI
 
Kahramanmaraş'taki yediemin otoparkında çıkan yangın, 40 itfaiye erinin 17 araçla 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Alevlerin sardığı 86 araç, kullanılamaz hale geldi. Arazideki otların tutuşmasıyla başladığı belirtilen yangının otoparka sıçradığı ve park halindeki araçların depolarının patlamasıyla büyüdüğü kaydedildi. 
 
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