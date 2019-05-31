Yediemin hırsızları yakalandı.Arnavutköy’de bir Yediemin deposunda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Bölgedeki yüzlerce kamera kaydını incelenmesi sonucunda şüphelilerin, kiraladıkları iki TIR ve bir vinç yardımıyla depoda bulunan milyonlarca lira değerindeki malları çaldıkları tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda çalınan malların Arnavutköy’de bulunan bir hurda deposuna götürüldüğü belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, hurda deposuna baskın düzenleyerek çalınan malları ele geçirdi. Şüpheliler ise saklandıkları ev ve işyerlerinde kıskıvrak yakalandı. Jandarma tarafından yakalanan altı şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

HURDAYA DÖNÜŞTÜREMEDEN YAKALANDILAR

Şüpheliler çaldıkları malları kısa sürede hurdaya çeviriyordu. Ekiplerin takibi sonucunda Yediemin deposundan çalınan ve çoğunluğu tekstil makinelerinden oluşan milyonlarca lira değerindeki malların büyük bir kısmı, hurdaya çevrilmeden ele geçirildi. Bulunan malzemeler Yediemin deposu sahibi İlhan V.’ye teslim edildi. İlhan V., yaptığı açıklamada “Çalınan malzemelerin bu kadar kısa sürede bulunacağını tahmin etmiyordum, olayın aydınlatılmasında gece gündüz demeden çalışan tüm Jandarma personelinden Allah razı olsun” dedi. (Hürriyet)