Yedek parçada “bulunabilirlik” zorlaşıyor!

Türkiye genelinde üretici ve dağıtıcı olarak 200’ü aşkın üyesi bulunan derneğin düzenlediği Ekim Ayı Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre sektördeki satış, üretim ve ihracat kalemlerinde bir miktar artış gözlemlendi. Üyelerin iç pazardaki satışları geçtiğimiz aya kıyasla yüzde 2,9 oranında artarken, bir önceki yılın aynı dönemi göre toplam yüzde 20’lik artış kaydedildi. Yine geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında dağıtıcı üyelerin satışlarındaki artış oranı yüzde 19,4 üretici üyelerin satışlarındaki artış da yüzde 21,2 oldu. Kasım ayına yönelik iç pazar satış beklentileri sorulduğunda ise üyelerin yüzde 31’inin kayda değer bir değişim beklentisi içine girmediği görüldü. Bununla birlikte ankete katılan tüm üyelerin ortalama beklentisi, geçtiğimiz yılın Kasım ayına göre yüzde 14’lük bir artış olacağı yönünde oldu. Üyelerin personel istihdamı Ekim ayında da devam etti ve dağıtıcı üyelerin yüzde 40’ı ile üretici üyelerin yüzde 35’i personelini artırdı.

Ürün bulunabilirliği zorlaşıyor



OSS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, sağlık ve ekonomi alanlarında dünyanın ve ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “Kış aylarının gelmesiyle Koronavirüs etkisinin gözle görülür şekilde arttığını, salgının seyrinin ve bunun sonucu mevcut ile olası kısıtlamaların kapsamının satış sonrası pazarının da kısa ve orta vadedeki gidişatında önemli rol oynayacağını söyleyebiliriz” dedi. Gidişatın sektöre olan yansımalarına da değinen Özalp, “Tedbir amaçlı bireysel araç kullanımının artması, hem de kamuya hizmet veren araçlara ihtiyacın bu dönemde artış göstermesi, bizlerin yaptığı işin önemini bir kat daha arttırıyor. Zaruri ihtiyaçlar için kullanılan araçların yedek parça ihtiyaçlarının giderilmesi, kimi zaman hayati bir önem taşıyabiliyor. Ekim ayında, gümrükler ve TSE süreçlerinde yaşanan gecikmeler ürün bulunabilirliğini günden güne zorlaştırmaya devam etti. Yakın vadede tedarik zincirinde bir kırılma yaşanması endişemiz devam etmekte” ifadelerini kullandı.



Üretim ve ihracat artışta



OSS’nin üretici üyeleri, üretim kapasitelerini Ekim ayında da yüksek tutmayı bildi. Eylül ayında yüzde 84 olan üretici kapasite kullanımı, Ekim ayında yüzde 82 olarak gerçekleşti. Bu orana rağmen üyeler Eylül ayına göre üretimlerini yüzde 4,6 artırdı. Ankete katılan üretici üyeler, bir önceki yılın Ekim ayına göre ise üretimlerini yüzde 5,5 oranında artırdı. İhracata bakıldığında ise üretici üyelerin bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında ihracatlarını artırdıkları, bu artışın bir önceki yılın Ekim ayına göre de yüzde 8 oranında sağlandığı görüldü.