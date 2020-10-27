Yedek parça fiyatları yüzde 30 arttı

Türkiye çapında 680 üyeli Tüm Oto Servisleri Federasyonu TOSEF, sıfır kilometre ve ikinci el araç fiyatlarındaki artışın gündemde olduğu son dönemde, yedek parça ve boya maliyetlerinde de ciddi artışlar yaşandığına dikkat çekti. TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı, kurdaki dalgalanmanın etkisiyle yedek parça ve oto boya malzemelerinin fiyatlarındaki artışa dikkat çekti Ünaldı "Araç bakımlarında ve hasar onarımlarında gerekli olan hayati yedek parçaların fiyatlarında 6 ayda ortalama yüzde 30 fiyat artışı oldu. Pandemi öncesi 1000 TL olan bir yedek parça, 1300-1350 TL'ye ulaşmış durumda. Kurdaki artış sebebiyle bunu doğal karşılıyoruz. Fakat bu parçayı 1700 TL'ye satan yedek parça ithalatçıları var, Sanayi Bakanlığı'nın konuyu el atması gerekir, biz de destek vermeye hazırız " ifadelerini kullandı.



"6 Milyar TL'lik yedek parça ithalatı yapılıyor"



Türkiye'de kullanılan oto yedek parçalarının yüzde 70'inin ithal olduğuna değinen Ünaldı, yılda 6 Milyar TL değerinde parçanın ithal edildiğinin altını çizdi. Kur artışı dışında yedek parça ithalatçıları ve distribütörlerinin kargo, gümrük ve stoklama maliyetlerinin artığına, fakat yüzde 70'e varan fiyat artışının fırsatçılık olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ünaldı "Parça fiyatlarında fahiş fiyat artışları yapan firmaları Sanayi Bakanlığı'mız ile 680 üyemizin satın alma departmanlarındaki veri havuzu vasıtasıyla her zaman paylaşmaya hazırız. Bu firmaların parça fiyatlarını sürekli web siteleri üzerinden kamuoyunun bilgisine sunmasını, bu sayede şeffaf biçimde artış oranlarını vatandaşın ve sektörün de görmesini istiyoruz" dedi.