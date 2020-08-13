YDUS 2020 başvuru süreci başladı! YDUS 2020 kılavuz ve tercih sayfası...

YDUS tercihleri başladı. YDUS (Kadın Hastalıkları ve Doğum) alanında tercihler 18 Ağustos’a kadar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, '' Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı için 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) tercih işlemleri 13 - 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden internet aracılığıyla alınacak.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı; YDUS Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında tercihlerin alınmaya başlandığını duyurdu. Duyuruda ayrıca, Yerleştirme, 2019-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır.'' denildi.

YDUS TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

KONTENJAN TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

YDUS'A BAŞVURU ŞARTLARI

Sınavın yapılacağı ana dalda uzman unvanını almış olmak (Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları

için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.)

Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil

edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (YDUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler