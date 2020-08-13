YDUS 2020 başvuru süreci başladı! YDUS 2020 kılavuz ve tercih sayfası...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı; YDUS Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında tercihlerin alınmaya başlandığını duyurdu. Duyuruda ayrıca, Yerleştirme, 2019-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır.'' denildi.
YDUS TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
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YDUS'A BAŞVURU ŞARTLARI
Sınavın yapılacağı ana dalda uzman unvanını almış olmak (Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları
için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.)
Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil
edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (YDUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler