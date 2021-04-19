YDS soru kitapçığı görüntüleme! YDS soruları yayımlandı.

2021-YDS/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. ÖSYM 18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen YDS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarının yayımlandığını duyurdu. İşte 2021 YDS soruları ve cevapları...

YDS soruları ile cevapları açıklandı. 18 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2021-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 19 Nisan 2021 tarihinde saat 12.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)