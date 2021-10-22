YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS 2021 sonuçları için gözler ÖSYM’de

10 Ekim'de yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları için gözler ÖSYM’ye çevrildi. 2021 YDS/2 sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) 10 Ekim 2021 tarihinde yapıldı. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

2021 YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre YDS/2 sınav sonuçları 2 Kasım 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına 2 Kasım 2021 tarihinden itibaren ÖSYM’nin sonuç sitesinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.