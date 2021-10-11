Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2), 10 Ekim 2021 Pazar günü yüzbinlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Lisansüstü eğitim, TUS, DUS ve benzeri alanlar için yabancı dil yeterliliğini belirlemek isteyen adayların katıldığı sınavın ardından adaylar merak için arama motorlarına yöneldi. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YDS/2 sonucu için tarih verdi!

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) sonuçları, 2 Kasım 2021 tarihinde internet üzerinden duyurulacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

2021 YDS/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YDS/2 SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

10 Ekim 2021 Pazar günü gerçekleştirilen YDS/2 sınavının soruları ve cevapları, sınavın tamamlanmasının ardından adayların erişimine açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, ''10 Ekim 2021 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2021-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ekim 2021 tarihinde saat 14.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.'' denildi.

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