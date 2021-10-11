11 Ekim 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.410 0.85 EURO 10,3640 -0.18
USD 8,9540 -0.16 ALTIN 504,380 -0.49
CANLI BORSA
TÜMÜ

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YDS/2 sonucu için tarih verdi!

11 Ekim 2021 Pazartesi - 11:27 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 11:27

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) yapıldıktan sonra gözler sonuç tarihine çevrildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2021 YDS 2 sonuç tarihi…


Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2), 10 Ekim 2021 Pazar günü yüzbinlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Lisansüstü eğitim, TUS, DUS ve benzeri alanlar için yabancı dil yeterliliğini belirlemek isteyen adayların katıldığı sınavın ardından adaylar merak için arama motorlarına yöneldi. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YDS/2 sonucu için tarih verdi!

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) sonuçları, 2 Kasım 2021 tarihinde internet üzerinden duyurulacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

2021 YDS/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YDS/2 SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

10 Ekim 2021 Pazar günü gerçekleştirilen YDS/2 sınavının soruları ve cevapları, sınavın tamamlanmasının ardından adayların erişimine açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, ''10 Ekim 2021 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2021-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ekim 2021 tarihinde saat 14.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.'' denildi.

SORULARIN YÜZDE 10'U İÇİN TIKLAYINIZ

SORULARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

 

ETİKETLER

YDS sonuçları ösym seohaber Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.