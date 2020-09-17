YDS sınav giriş belgesi 2020 erişime açıldı! YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM YDS giriş belgesi alma ekranı…

ÖSYM yaptığı açıklamayla YDS giriş belgelerinin açıklandığını duyurdu. YDS sınav giriş belgesinin adayların erişimine açılmasının ardından adaylar belgelerin nasıl alınacağını sorgulamaya başladı. Adaylar YDS sınav giriş belgelerini bugünden itibaren online sistem üzerinden görüntüleyip çıktısını alabilecek. ÖSYM YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

ÖSYM YDS giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. 27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak YDS’ye az bir süre kala öğrencilerin sınava girecekleri yerler de belli oldu. Peki, YDS giriş belgesi nasıl alınır? YDS sınav giriş belgesi 2020 sorgulama ekranı…

2020-YDS SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ‘’27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.’’ İfadesi kullanıldı.

YDS NE ZAMAN?

27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YDS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

TEMEL KURALLAR

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME