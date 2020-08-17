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YDS ne zaman? YDS başvuru tarihi ve ücreti 2020!

17 Ağustos 2020 Pazartesi - 14:08 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 14:08

2020 ALES/1 sürecinin tamamlanmasının ardından YDS tarihinin ne zaman olacağı araştırılmaya başlandı. Yüksek Lisans ve doktora yapmak isteyen kişilerden ALES puanı dışında YDS puanı da istendiğinden gözler, YDS başvuru tarihi ve 2020 ücretine kilitlendi. YDS’nin ne zaman yapılacağını merak eden adaylar, YDS takvimi üzerinden, YDS ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte YDS başvuru tarihi ve ücreti 2020…


ÖSYM tarafından 16 Ağustos Pazar günü uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) katılım sağladıktan sonra Yüksek lisans ve doktora adayları, yabancı dil puanını için YDS hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, YDS ne zaman?

2020 YDS BAŞVURU NE ZAMAN?    

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) 27.09.2020 tarihinde yapılacak. Sınavın sonuçları ise 23.10.2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavı, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde; 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verildi.

YDS ÜCRETİ

Sınav ücreti 130 TL.

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