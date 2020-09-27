ÖSYM tarafından düzenlenen başvuruları şubat ayında alınab Yabancı Dil Sınavı (YDS) bugün gerçekleştiriliyor. YDS saat 10.15'te başladı. Peki, YDS ne zaman, saat kaçta bitecek? YDS sonuçları ne zaman açıklanır? YDS soruları ne zaman açıklanır? İşte YDS sınavı ile ilgili merak edilenler...

Yüksek Lisans, Doktora ve akademik personel alımlarında kullanılan Yabancı Dil Sınavı bugün ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelerek YDS'ye girdi. Peki, YDS ne zaman, saat kaçta bitecek? YDS sonuçları ne zaman açıklanır? YDS soruları ne zaman açıklanır? İşte YDS sınavı ile ilgili merak edilenler...

YDS'nin saat kaçta biteceği sınava girecek olan adayların yakınları tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YDS, 27 Eylül'de yani bugün yapılıyor. Sınava girecek olan adaylar sabahın erken saatlerinde sınavın uygulanacağı okullara geldi. En geç sınavdan 15 dakika önce sınav yerlerine alınan adaylar için YDS sınavı 10.15'te başladı.

YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

YDS saat 10.15’te başladı. Sınav 3 saat (180 dakika) boyunca devam edecek. Adaylar sınavdan en son 13.15'te çıkacak. Adaylar sınavdan

YDS PUAN HESAPLAMA

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme

100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre, YDS sonuçları 23 Ekim'de açıklanacak.

YDS soru ve cevaplarının sınav uygulandıktan sonra 1 hafta içinde ÖSYM tarafından açıklanıyor.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr

internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.