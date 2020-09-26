YDS ne zaman, saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? ÖSYM saat uyarısı yaptı! YDS kaç dakika sürüyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yarın düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) girecek adaylara saat uyarısında bulundu. YDS sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılıp öğrenilecek. Adaylar sınav süresi boyunca 80 soruyu cevaplayacak. YDS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yarın düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) girecek adaylara saat uyarısında bulundu. ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, YDS'ye girecek adaylara saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacakları hatırlatıldı. Adayların, sınava giriş belgesinin yanı sıra nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek. Bunların dışında Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe veya mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı da kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

YDS SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek olan YDS saat 10.15'te başlayacak. Adaylar sınav binasına saat 10.00 itibarıyla alınmayacak.

YDS sınav süresi ise 180 dakika olarak belirlendi. Adaylar 180 dakika içerisinde 80 soruyu yanıtlayacak.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.