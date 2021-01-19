YDS ne zaman? ÖSYM 2021 sınav, başvuru ve sonuç açıklama takvimini duyurdu!

ÖSYM sınav takviminin duyurulmasıyla 2021 sınav tarihleri netleşti. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ni duyurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından, sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını paylaştı. Peki, 2021 YDS ne zaman? ÖSYM 2021 YDS sınav, başvuru ve sonuç açıklama takvimi…

ÖSYM'nin sitesinden duyuruldu. ÖSYM'nin 2021 yılı için belirlediği sınav takvimi açılandı. ÖSYM'nin sitesinden yapılan açıklamada " 2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir." denildi.

YDS ne zaman?

YDS/1 sınavı

YDS/1 sınavı 18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. 25 Şubat-8 Mart tarihleri arasında başvuruları alınacak olan YDS/1 sınavı için belirlenen geç başvuru tarihi ise 16 Mart olarak açıklandı.

2021 YDS/1 sonuçları

18 Nisan'da gerçekleştirilecek olan YDS/1 sınavının ardından sonuçların 11 Mayıs tarihinde erişime açılması bekleniyor.

YDS/2 sınavı

YDS/2 sınavı 10 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. 20 Ağustos-31 Ağustos tarihleri arasında başvuruları alınacak olan YDS/2 sınavı için belirlenen geç başvuru tarihi ise 8 Eylül olarak açıklandı.

2021 YDS/2 sonuçları

YDS/2 sınavının ardından sonuçların 2 Kasım tarihinde erişime açılması bekleniyor.

2021 ÖSYM TAKVİMİ