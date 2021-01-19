YDS ne zaman? ÖSYM 2021 sınav, başvuru ve sonuç açıklama takvimini duyurdu!

ÖSYM'nin sitesinden duyuruldu. ÖSYM'nin 2021 yılı için belirlediği sınav takvimi açılandı. ÖSYM'nin sitesinden yapılan açıklamada " 2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir." denildi.
YDS ne zaman?
YDS/1 sınavı
YDS/1 sınavı 18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. 25 Şubat-8 Mart tarihleri arasında başvuruları alınacak olan YDS/1 sınavı için belirlenen geç başvuru tarihi ise 16 Mart olarak açıklandı.
2021 YDS/1 sonuçları
18 Nisan'da gerçekleştirilecek olan YDS/1 sınavının ardından sonuçların 11 Mayıs tarihinde erişime açılması bekleniyor.
YDS/2 sınavı
YDS/2 sınavı 10 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. 20 Ağustos-31 Ağustos tarihleri arasında başvuruları alınacak olan YDS/2 sınavı için belirlenen geç başvuru tarihi ise 8 Eylül olarak açıklandı.
2021 YDS/2 sonuçları
YDS/2 sınavının ardından sonuçların 2 Kasım tarihinde erişime açılması bekleniyor.